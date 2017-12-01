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Keçiören Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle dayanışma yemeği düzenledi

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Keçiören Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle dayanışma yemeği düzenledi
"Engelli dostu" Keçiören Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli vatandaşlar ve aileleri için Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın da katıldığı bir dayanışma yemeği düzenledi.

Radyo Naifin katkılarıyla Örenköşk'te düzenlenen yemekte  Başkan Ak, kimsenin kimseden üstün olmadığı sadece farklılıkların olduğu vurgusuyla başladığı konuşmasında şunları söyledi; "Biz engelli kardeşlerimizi yılın 1 günü değil 365 günü hatırlıyor, çalışmalarımızla onların hayatlarını kolaylaştırıyor, farklılıklarımızın hayata engel olmadığını gösteriyoruz.  Toplumdaki her sağlam birey aynı zamanda bir engelli adayıdır.  Çevremize bu empati duygusuyla yaklaşırsak çok daha duyarlı bir topluma dönüşebiliriz."

"ENGELLİLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ"

Hizmetin önünde bir engel olmadığını da söyleyen Ak, "Engellilerin aile yaşamından, kent yaşamına, istihdamından sosyal güvenliğine, kadar her konuda düzenlemeler getirerek fırsat eşitliği imkanı sunma gayretindeyiz. Engelli Danışma Merkezimizle engelli vatandaşlarımız ve ailelerine yönelik bilgilendirme, rehberlik, yönlendirme ve danışmanlık hizmeti veriyoruz. 8 bin 23 kişi bu hizmetlerimizden faydalandı. Engelli nakil araçlarımız ile hastane, banka gibi günlük işlerini yapmalarında kolaylık sağlıyoruz. Kendi kişisel bakımlarını yapamayanlara yardımcı oluyoruz. Ankara Üniversitesi, ÖZEV ve TÜBİTAK iş birliği ile ilçemizdeki 334 parkı bedensel ve görme engelli vatandaşlarımız için ulaşılabilir hale getirdik. Aramızdaki Fark Engel Olmasın Projesi ile okullarımızın fiziki koşullarını onların kullanımına uygun hale getirdik, okul girişlerine rampalar yaptık. 21 Okulumuzda özel alt eğitim sınıfları açtık. Ayrıca Engelli Mesleki Eğitim ve Otistik Çocuklar Merkezinin açılmasına destek olduk. Türkiye Belediyeler Birliği önderliğinde Dezavantajlı Bireylerin istihdamı için Eğitim ve Koordinasyon Projesini (İSKEP) hayata geçirdik. Projeden şu ana kadar bin 500 vatandaşımız faydalandı. İletişimde engelleri kaldırmak için işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımıza özel İşitme ve Konuşma Engelli Hattını açtık." diye konuştu.

DUYARLILIK VURGUSU

Türkiye'de bir ilk olan ve engelli bireylerin toplumdan kopmadan yaşıtlarıyla sosyalleşmesini sağlayan Engelli Gündüz Misafirhanesini de açtıklarını söyleyen Ak, "Engelsiz şefler projemizle yurtdışı tecrübesi kazanmalarına, engelsiz parkımızla yaşıtlarıyla sosyalleşmelerine, doğum günü kutlamaları ile kendilerini özel hissetmelerine, E- KPSS kurslarımızla istihdamlarına, verdiğimiz akülü araçlarla da gündelik hayata rahat katılmalarına destek oluyoruz." dedi.

Başkan Ak, zorlukların birlikte aşılacağını belirterek sözlerini "Birbirimize yardımcı olmalıyız, duyarlı olmalıyız. İnsani ve vicdani sorumluluklarımızı yerine getirdikçe herkesin yüzü daha çok gülecektir. " diyerek noktaladı.

Radyo Naif Genel Yayın Yönetmeni ve UTEF Ankara İl Başkanı Alisa Çiçek Akyolu da engellilere ve ailelerine yönelik programlar gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. Başkan Ak, katkılarından dolayı Akyolu'na plaket verirken programda LÖSEV Korosu ve otizmli gençler de sahne aldı.

Semazen gösterisinin de ilgiyle izlendiği programın sürprizi ise işaret diliyle yapılan teatral gösteri "evlilik düeti şarkısı" oldu. Programa katılan engelliler ve aileleri ritmik şarkıya alkışlarıyla tempo tutarken bazıları da şarkıya dans ederek eşlik etti.

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