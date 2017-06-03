Keçiören Belediyesi 8. Temiz Keçiören Çevre Eylem Gününü kutladı

Keçiören Belediyesi 8. Temiz Keçiören Çevre Eylem Gününü, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın da katıldığı bir törenle çevre çiçekleri ile birlikte kutladı.

Şehit Kubilay Ortaokulu' nda düzenlenen 8. Temiz Keçiören Çevre Eylem Günü renkli görüntülere sahne olurken, çocuklar da doyasıya eğlenme imkanı yakaladı. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık'ın da katıldığı etkinlikte çevre çiçekleri, geri dönüşüme destek mesajı verdi.

98 BİN ÇEVRE ÇİÇEĞİ İLE ÇEVRE KORUMA ALTINDA

Temiz bir çevrede yaşamak için herkese görev düştüğünün altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak , "Geri dönüşüm ve çevre ile ilgili bilinçlendirmeyi amaç edindik. Türkiye'nin çocuklardan oluşan en büyük çevre hareketi Çevre Çiçekleri Projemiz 8. yaşında... 98 bin çevre çiçeğimiz çevreyi korumaya aldı. 4. sınıfların katıldığı projemizle çocuklarımıza çevre ile ilgili eğitim veriyor, fahri çevre müfettişi unvanı ile çevrelerinde gördüğü yanlışları uyarma görevi veriyoruz." dedi.

Çocuklardan yerlere çöp atanları, ağaçlara zarar verenleri uyarmalarını da isteyen Başkan Ak, "Eğer el ele verip çevremizi korumazsak çevremiz yaşanmaz bir yer haline gelir. Herkes yanındakini uyarırsa kimse çevreye zarar vermeye cesaret edemez. " ifadelerini kullandı. Başkan Ak ayrıca geri dönüşüme de dikkat çekerek, "Ambalaj atıkları dönüştürülebiliyor, onları geri dönüşüm kutularına atalım. Geri dönüşüm ülke için kazançtır, ülke ekonomisine katkıdır." mesajı verdi.

ÇEVRE DUYARLILIĞI ÖDÜLLENDİRİLDİ

Başkan Ak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Işık daha sonra çevre ve geri dönüşüm konulu "Çevre Çiçekleri Yarışıyor" yarışmasında dereceye girenlere ödül verdi. 5. sınıfların katıldığı yarışmada ilçe genelinde birinci Faik Erbağı Ortaokulundan Nehir Çağlayan tablet, ikinci Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulundan Ülkü Rüveyda Altın fotoğraf makinesi, üçüncü Tarhuncu Ahmet Paşa Ortaokulundan Hamza Tunca ise bisiklet ile ödüllendirildi. Maskotlarla birlikte çevre temalı şarkılarını seslendiren çocuklar, folklor gösterisinin ardından oynadıkları sandalye kapma yarışması ile eğlenceli anlar yaşattılar.

Alanda geri dönüşüm firmaları tarafından açılan tanıtım stantlarını gezen Mustafa Ak ve beraberindekiler evlerinden ve çevrelerinden topladıkları ambalaj atığı, atık yağ, kağıt ve pilleri geridönüşüm kutularına bırakan çocuklara satranç takımı, mp3 gibi çeşitli hediyeler dağıttılar.