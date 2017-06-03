  • BIST 98.868
  • Altın 144,278
  • Dolar 3,5090
  • Euro 3,9539
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 33 °C

Keçiören Belediyesi 8. Temiz Keçiören Çevre Eylem Gününü kutladı

»
Keçiören Belediyesi 8. Temiz Keçiören Çevre Eylem Gününü kutladı
Keçiören Belediyesi 8. Temiz Keçiören Çevre Eylem Gününü, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın da katıldığı bir törenle çevre çiçekleri ile birlikte kutladı.

Şehit Kubilay Ortaokulu'nda düzenlenen 8. Temiz Keçiören Çevre Eylem Günü renkli görüntülere sahne olurken, çocuklar da doyasıya eğlenme imkanı yakaladı. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak,  İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık'ın da katıldığı etkinlikte çevre çiçekleri, geri dönüşüme destek mesajı verdi.

98 BİN ÇEVRE ÇİÇEĞİ İLE ÇEVRE KORUMA ALTINDA

Temiz bir çevrede yaşamak için  herkese görev düştüğünün altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Geri dönüşüm ve çevre ile ilgili bilinçlendirmeyi amaç edindik. Türkiye'nin çocuklardan oluşan en büyük çevre hareketi Çevre Çiçekleri Projemiz 8. yaşında... 98 bin çevre çiçeğimiz çevreyi korumaya aldı. 4. sınıfların katıldığı projemizle çocuklarımıza çevre ile ilgili eğitim veriyor, fahri çevre müfettişi unvanı ile çevrelerinde gördüğü yanlışları uyarma görevi veriyoruz." dedi.

Çocuklardan yerlere çöp atanları, ağaçlara zarar verenleri uyarmalarını da isteyen Başkan Ak, "Eğer el ele verip çevremizi korumazsak çevremiz yaşanmaz bir yer haline gelir. Herkes yanındakini uyarırsa kimse çevreye zarar vermeye cesaret edemez. " ifadelerini kullandı. Başkan Ak ayrıca geri dönüşüme de dikkat çekerek, "Ambalaj atıkları dönüştürülebiliyor, onları geri dönüşüm kutularına atalım. Geri dönüşüm ülke için kazançtır, ülke ekonomisine katkıdır." mesajı verdi.  

 ÇEVRE DUYARLILIĞI ÖDÜLLENDİRİLDİ

Başkan Ak ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Işık daha sonra  çevre ve geri dönüşüm konulu "Çevre Çiçekleri Yarışıyor" yarışmasında dereceye girenlere ödül verdi. 5. sınıfların katıldığı yarışmada ilçe genelinde birinci Faik Erbağı Ortaokulundan Nehir Çağlayan  tablet, ikinci Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulundan Ülkü Rüveyda Altın fotoğraf makinesi, üçüncü Tarhuncu Ahmet Paşa Ortaokulundan Hamza Tunca ise bisiklet ile ödüllendirildi. Maskotlarla birlikte çevre temalı şarkılarını seslendiren çocuklar, folklor gösterisinin ardından oynadıkları sandalye kapma yarışması ile eğlenceli anlar yaşattılar.

Alanda geri dönüşüm firmaları tarafından açılan tanıtım stantlarını gezen Mustafa Ak ve beraberindekiler evlerinden ve çevrelerinden topladıkları ambalaj atığı, atık yağ, kağıt ve pilleri geridönüşüm kutularına bırakan çocuklara satranç takımı, mp3 gibi çeşitli hediyeler dağıttılar.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Keçiören 8. Uluslararası Ramazan Etkinlikleri Başladı28 Mayıs 2017 Pazar 10:19
  • Keçiören'de sosyal girişimcilik çalışmalarını değerlendirmek üzere girişimci buluşması düzenlendi27 Mayıs 2017 Cumartesi 13:14
  • Gümüşdere Ihlamur Vadisi yazın gelmesiyle birlikte spor yapmak isteyenlerin uğrak yeri oldu27 Mayıs 2017 Cumartesi 13:06
  • Keçiören Belediyesi Emekliler Platformu'ndan Doğa Yürüyüşü Etkinliği27 Mayıs 2017 Cumartesi 12:58
  • Uluslararası Ramazan Etkinliklerinin 8.’si kapsamında Keçiören’de özel programlar düzenlenecek26 Mayıs 2017 Cuma 11:27
  • Keçiören'de 15 Temmuz'da şehit olan polis memuru Fırat Bulut’un adı ilkokula verildi26 Mayıs 2017 Cuma 10:15
  • Keçiören'de "Her emekli bir hayat pınarıdır" programı düzenlendi23 Mayıs 2017 Salı 11:56
  • Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Hacı Sabancı Ortaokulu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışını yaptı22 Mayıs 2017 Pazartesi 10:03
  • Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Keçiören Okullar Ligi’nde futbol ve futsal branşlarında final heyecanı yaşandı22 Mayıs 2017 Pazartesi 09:50
  • Keçiören Belediyesi Gençlik Haftası etkinliklerini “Hasan Kaçan ile Tarihin Satır Araları” programı ile tamamladı20 Mayıs 2017 Cumartesi 12:27
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim