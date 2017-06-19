Keçiören Belediyesi 8. Uluslararası Ramazan Etkinlikleri kapsamında, Erzurum Gecesi düzenlendi

Keçiören Belediyesi 8. Uluslararası Ramazan Etkinlikleri kapsamında, Erzurumlular Vakfı ve Erzurum Dernekler Federasyonunun iş birliği ile düzenlenen Erzurum Gecesi, dadaşları buluşturdu.

Kalaba Kent Meydanında Erzurum Kültür Evi’nin açılmasıyla başlayan geceye AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, Orhan Deligöz, Zehra Taşkesenlioğlu, Anayasa Mahkemesi Üyesi Doç. Dr. Recai Akyel, Erzurumlular Vakfı Başkanı Veysel Karani Aksungur, Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye’nin her yerinde olduklarını dile getiren AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, “Milli mücadeleyi başlatan şehirdir Erzurum ve 15 Temmuz’da da sokağa ilk çıkan yine Erzurum oldu. Erzurumlular başarılarıyla konuşuluyor, Erzurum sporumuz da 1. lige çıktı.” dedi. Erzurum’un kalkınması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ilıcalı, geçtiğimiz 2016’da Kış Olimpiyatı adayı olduklarını da hatırlattı.

ERZURUM MÜLKİ TÜRKİYE’NİN KİLİDİDİR

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu “Dadaşlık, mertlik, civanperverlik ve özü sözü bir olmaktır Erzrurumluluk…” diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü; “Erzurum mülki Türkiye’nin kilididir. Demokrasinin kilididir. Gönlümüz, imanımız Palandöken kadar yücedir. Erzurum’a Abdurrrahman Gazi’den baktığımda İbrahim Hakkı Hazretlerinin emanet ettiği ilmi, medreseleri, Yakutiye’den baktığımda Selçukluyu, Osmanlı’yı Kayakyolu’dan baktığımda da kabına sığmayan ve gelişen bir şehri görüyorum.”

Taşkesenlioğlu, Keçiörenlileri yaz tatilinde Erzurum’un Tortum ve Uzundere Yaylalarını görmeye davet etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz ise Nenehatun ve Sümmani Baba’nın torunları olarak Erzurum gecesinde bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’a desteği için müteşekkir olduklarını ifade eden Erzurumlular Vakfı Başkanı Veysel Karani Aksungur, “Erzurum Dernekler Federasyonu Feridun Önal ile birlikte bu geceyi düzenliyoruz. Erzurum bugün Ankara’da…” ifadelerini kullandı.

TÜRKÜLERDE “BÜYÜK TÜRKİYE”VURGUSU

“Aşıklar Buluşması” ile başlayan gecede Aşık Zeki Erdali, Aşık Beyzade Aslan, Aşık Yakup Temelli Erzurum Türkülerini seslendirirken, Aşık Zeki Erdali’nin “Türkiye’yi Böldürmeyiz” Türküsü alandakilerden büyük alkış aldı. Erzurum Bar Ekibinin gösterisinin ardından Türk Halk Müziği Sanatçısı Taşkın Altunel adeta müzik ziyafeti yaşattı.

Erzurumlu sanatçı Selami Durmuş’un sahne almasıyla coşku doruğa çıktı. Durmuş’a şair Ahmet Coşkun “Ben Türkiye’yim” Gazeteci – Yazar Zekiye Çomak ise “Dadaş Kızıyım” şiirleriyle eşlik etti.

Protokolün hediyeleşmesinin ardından gece, toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu.