Eğitim ve bilgilendirme çalışmalarında açık ara önde olan Keçiören Belediyesi bu alanda yaptığı çalışmalara her gün bir yenisini ekliyor.

Psikolojik, pedagojik, hukuk, aile ve beslenme danışmanlığının verildiği Keçiören Belediyesi Aile Eğitim Merkezi nden danışmanlık hizmeti alanların sayısı yılda yaklaşık 4000 kişiyi buluyor.



Merkez ayrıca düzenlediği seminerlerle özellikle gençlerin ve yetişkinlerin yanında olmayı sürdürüyor. Bilgilendirme misyonunu yerine getiren seminerlere her yaş gurubundan insanlar katılırken, her ay ortalama 20 seminer düzenleniyor. Aile Eğitim Merkezi ne gelenler özellikle seminer hizmetinden çok memnun olduklarını ifade ediyorlar, ayda yaklaşık 2000 kişi seminerlerden yararlanıyor. Alanında uzman kişiler tarafından 2 saat olarak düzenlenen seminerler arasında en büyük ilgiyi yetişkinler arasında "aile içi iletişim", "beden dili", "iletişim becerileri" görürken, gençler arasında en ilgi gören seminer ise "not tutma ve özetleme teknikleri"...



Merkezde ayrıca önemli haftalara özgü ve gelen talepler doğrultusunda da seminer çalışmaları yapılıyor.