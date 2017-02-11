Keçiören Belediyesi, apartman görevlilerini geri dönüşüm konusunda bilgilendirdi

Geri dönüşüm çalışmalarına verdiği destekle öne çıkan Keçiören Belediyesi, apartman görevlilerini geri dönüşüm konusunda bilgilendirmek amacıyla eğitim semineri düzenledi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Yunus Emre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitim seminerine konuşmacı olarak Çevre Mühendisi Vildan Gültekin katıldı. Çok sayıda apartman görevlisinin ilgiyle izlediği seminerde Gültekin, “Daha temiz bir Keçiören için hepimizin yerine getirmesi gereken sorumluluklarımız var. Sizler de apartman görevlileri olarak geri dönüşüme katkı verebilirsiniz. Bina sakinlerini bilgilendirebilirsiniz” dedi.

Keçiören Belediyesi’nin çevre kirliliğini önlemede apartman görevlilerinin desteğini beklediğini belirten Gültekin, “Evler ve iş yerlerinde oluşan çöpleri sağlam çöp torbalarına koyup saat 20:00 ile 22:00 arasında çıkarmalıyız. Konteyner bulunan semtlerde çöpler çöp konteynerlerinin içine atılmalıdır” diye konuştu.

ÜLKE EKONOMİSİNE BÜYÜK KATKI SAĞLAYABİLİRİZ

Pet ve cam şişe, karton, pil, ambalaj, bitkisel atık yağ ve kullanılmayan elektronik aletlerinin çöp olmadığına dikkat çeken Gültekin, “Bunları geri dönüşüme kazandırarak ülke ekonomimize büyük katkı sağlamış oluruz. Bitkisel atık yağları sakın lavaboya veya herhangi bir yere dökmeyelim. Sadece 1 litre bitkisel atık yağ 1 Milyon Litre içme suyumuzu kirletiyor. Bu yağları küçük pet şişelere doldurup Keçiören’de bulunan kültür merkezleri, yüzme havuzları ve spor tesisleri ile KEDEM kurs merkezlerine bırakabilirsiniz. 10 litre olduğu zaman ekiplerimiz evinize gelerek bu atık yağları sizden alıyor” bilgisini paylaştı. Gültekin, atık pillerin bünyesinde ağır metal bulundurduğunu ve kanserojen olduğunu dile getirerek, “Doğada uzun yıllar yok olmuyor. Bu yüzden mutlaka atık pillerimizi atık pil toplama kutularına atalım. Geri dönüşüm sayesinde doğal kaynaklar korunur, enerji tasarrufu sağlanır, atık miktarı azalır. Ekonomiye ciddi oranda katkı sağlanır. Unutmayalım ki dünya kirlenebilecek kadar küçük temizlenemeyecek kadar büyüktür” mesajlarını verdi.

Seminerin sonunda katılımcılara limon kokulu çöp torbaları ve bilgilendirici broşürler hediye edildi. Apartman görevlilerine yönelik eğitim seminerleri her ay rutin olarak devam edecek.

ÇEVRE BİZE MİRAS DEĞİL, EMANETTİR

Çevreye 7’den 70’e herkesin sahip çıkması gerektiğini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Çevreye duyarlılık sosyal bir sorumluluktur. Çünkü çevre bize miras değil, korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanettir. Geri dönüşüm çalışmalarına apartman görevlilerimizin de destek vermelerini bekliyoruz. Geri dönüşüm sayesinde doğal kaynaklarımız korunacak, enerji tasarrufu sağlanacak ve atık miktarı azalacak” dedi.