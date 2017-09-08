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Keçiören Belediyesi "Arakan'ın Sesine Kulak Ver, Kardeşlerine Destek Ol" kampanyası başlattı

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Keçiören Belediyesi "Arakan'ın Sesine Kulak Ver, Kardeşlerine Destek Ol" kampanyası başlattı
Keçiören Belediyesi, Myanmar'ın Kuzey Rakhayn eyaletindeki insanlık dramına dikkat çekmek için ve yaşanan olaylar neticesinde Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanlara yönelik bir yardım kampanyası başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmeleri neticesinde TİKA'nın Arakan'a girişine izin çıkmasının ardından Keçiören Belediyesi, Myanmar'da Arakan Müslümanlarının yaşadığı zulme karşı harekete geçti. "Arakan'ın Sesine Kulak Ver, Kardeşlerine Destek Ol" kampanyası başlatan Keçiören Belediyesi, bölge halkına yardım elini uzatmaya hazırlanıyor. 16 Eylül tarihine kadar sürecek kampanya ile vatandaşlar,  Türk Lirası, Dolar ve Euro olarak açılan banka hesap numaralarına bağış yaparak Arakanlı kardeşlerine destek olabilecekler.

MAZLUM MİLLETLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Keçiören Belediyesi Keçiörenli'lerin desteğiyle bölgeye çadırlar gönderecek. İnsani yaşam koşullarına kavuşmaları ve gündelik ihtiyaçlarını karşılamaları için bölgeye aşevi, çocuk oyun alanı, mescit ve okul da açılacak.

Arakan'da Müslümanların katledildiğine ve insani bir dram yaşandığına dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Arakan'da Müslümanlara zulüm yapılıyor,  binlerce Müslüman katlediliyor.  Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm Avrupa da dahil herkes sağır, dilsiz ve kör maalesef...  Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren yaşanan insani krizi çözmek ve dünyayı harekete geçirmek için diplomatik temaslarda bulundu, nihayet bu girişimleri sonuç verdi, TİKA ve Türk Kızılayı bölgeye insani yardım ulaştırmaya başladı. Bizler de yerel yönetimler olarak Arakan'da akan gözyaşına karşı harekete geçtik ve bir yardım kampanyası başlattık. Ayrıca TİKA ve Kızılay aracılığıyla ulaştırdığımız gıda yardımları da bölgeye ulaştı." diye konuştu.

Sadece İslam dünyasının değil, tüm dünyanın daha duyarlı olması gerektiğini de vurgulayan Başkan Ak,"Cumhurbaşkanımız bu soruna kalıcı çözüm bulmak için liderlere çağrıda bulundu. Birleşmiş Milletleri göreve çağırdı. İnşallah bu insanlık dramı, bu katliam ve zulüm bir an önce sona erer. Bizler mazlum milletlerin hamisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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