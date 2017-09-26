Keçiören Belediyesi Arakanlı Müslümanlara ulaşan tek belediyesi oldu

Keçiören Belediyesi, Myanmar'ın Kuzey Rakhayn eyaletindeki insanlık dramına dikkat çeken ve yaşanan olaylar neticesinde Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanların yardımına koşan tek belediye oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk andan itibaren Arakanlı Müslümanlar ın uğradığı zulme karşı dünyaya çağrıda bulunması neticesinde gündeme gelen drama karşı harekete geçen Keçiören Belediyesi, bölgeye yardım elini uzatan ilk ve tek belediye oldu. "Arakan'ın Sesine Kulak Ver, Kardeşlerine Destek Ol" kampanyası da başlatan Keçiören Belediyesi, sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak bölgeye çadır, gıda, giyim yardımında bulundu. Açlık ve hastalıklarla boğuşan Arakanlı Müslümanlara sağlık taraması da yapan Keçiören Belediyesi aşevi hizmeti de vererek dünyanın sessiz kaldığı drama karşı ilk andan itibaren harekete geçti.

YARDIMLAR DEVAM EDECEK

Keçiören Belediyesi , zorlu iklim ve yaşam şartlarına karşı hayatta kalma mücadelesi veren ve katliama uğrayan Arakanlı'lara karşı yardımlarına devam ederken, önümüzdeki günlerde de yine sağlık hizmetinin ve çadırların bölgeye ulaştırılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tüm dünyada zulüm sona erene kadar mücadelemiz sürecek." sözünü de hatırlatan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, " Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren yaşanan insani krizi çözmek ve dünyayı harekete geçirmek için diplomatik temaslarda bulundu, TİKA ve Kızılay'ın ardından bölgeye ulaşan ilk ve tek belediye biz olduk. Türkiye'nin mazlumların yanında olduğunu göstererek yaşanan insani drama karşı temel ihtiyaçlar hususunda yardımlarımızı ulaştırdık. Nerede bir zulüm varsa biz mazlumun yanında saf tutmaya devam edeceğiz. Cerablus'a, Halep'e de yardımlarımızı ulaştırmıştık, inşallah bu vahşet ve dram bir an önce son bulur. Tüm dünyayı duyarlı olmaya, çözüm üretmeye ve insani yardıma davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.