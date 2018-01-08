Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren iki gençlik merkezi düzenlediği nitelikli etkinliklerle gençlerin adeta buluşma adresi oluyor

Bağlum'un ilk kültür merkezi olma özelliğini taşıyan Abdurrahim Karakoç Kültür Spor ve Gençlik Merkezi ve Metin Alagöz Gençlik Merkezi gençlerin nitelikli zaman geçirmeleri...

Bağlum'un ilk kültür merkezi olma özelliğini taşıyan Abdurrahim Karakoç Kültür Spor ve Gençlik Merkezi ve Metin Alagöz Gençlik Merkezi gençlerin nitelikli zaman geçirmeleri ve sosyalleşmelerine katkı sunarken keyifli zaman geçirmelerine de aracılık ediyor. 3.235 gencin faydalandığı gençlik merkezlerinde en fazla ilgiyi heyecanlı müsabakalara sahne olan oyun salonları görüyor. Bilardo, masa tenisi, air hokey, langırt, dart gençlerin keyifli zaman geçirmesinin yanı sıra sosyalleşmelerine de katkı sunuyor.

Değerler eğitimi ve etkili iletişim, öfke kontrolü gibi konuların yer aldığı kişisel gelişim seminerleri de ilgi gören etkinlikler arasında yerini alıyor. Gençlerin talepleri doğrultusunda film gösterimlerinin yapıldığı sinema salonlarının yanında gençlik merkezleri, farklı kurslarla bilgilenme ve bilinçlenmeye de aracılık ediyor.

2018 yılında da gençlere özel farklı etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini ve gençliğin kazanılmasının geleceğin kazanılması anlamına geldiğini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, " Biz geleceği inşa edenin gençler olduğunu biliyor, onların sosyal ve kültürel etkinliklerle nitelikli zaman geçirmesini ve onları sokağın kötü etkilerinden korumayı kendimize görev addediyoruz. Gençlik merkezlerimizdeki tüm hizmetlerimiz ücretsiz... Yeni dönemde de kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerle gençlerimizin kişisel donanımlarına katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.