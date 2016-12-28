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Keçiören Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü 2.219 kişiye ağız muayenesi gerçekleştirdi

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Keçiören Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü 2.219 kişiye ağız muayenesi gerçekleştirdi
Keçiören Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü vatandaşların ağız ve diş sağlığını ihmal etmeyerek 2.219 kişiye ağız muayenesi, diş eti tedavisi, diş taşı tedavisi, çekim dolgu, danışman hekimliği, röntgen hizmetleri verdi.

Ayrıca Belediye, ağız ve diş sağlığı taraması kapsamında 8.688 lise son sınıf öğrencisinin sağlık taramasını yaparak doğru diş fırçalama ve diş sağlının korunmasına yönelik neler yapılmalı konusunda bilgilendirme materyalleri dağıttı.

 

EVDE DİŞ BAKIMI

Yaşlı, engelli, yatalak vatandaşlara 2011 yılından beri " Evde Diş ve Ağız Sağlığı Hizmeti"  veren Keçiören Belediyesi, bu hizmetiyle Türkiye'de öncü olurken Ankara'da da tek olma misyonunu da sürdürüyor.

Diş hekimleri  ve bir adet mobil hizmet aracıyla birlikte diş tedavileri, çürük dişlerin çekim işlemleri, ağız ve diş eti sağlığı konularında mağdur kişilere evlerinde hizmet veren Keçiören Belediyesi'nin hizmetinden bugüne kadar 653 kişi yararlanırken son 1 yılda 100 kişi yararlandı. Tamamen ücretsiz olan hizmet için ayrıca herhangi bir sağlık güvencesi zorunluluğu da bulunmuyor. Böylece ağız ve diş sağlığı bakımlarını ihmal etmek istemeyen ama çeşitli nedenlerle bu hizmetten yararlanmayanların imdadına Keçiören Belediyesi yetişiyor.

Keçiören Belediyesi'nin sağlık hizmetlerindeki çalışmalarına dair Belediye Başkanı Mustafa Ak şunları söyledi; "Bizler vatandaşlarımızın mağdur olmasını istemiyoruz, hasta nakil hizmetimizle işlerini kolaylaştırıyor, evde diş sağlığı hizmetiyle de çeşitli nedenlerle bu ihtiyacını karşılayamayan  vatandaşın ayağına sağlık hizmeti götürüyoruz. Sağlık en değerli varlıktır, bu nedenle elimizden geleni Belediye olarak yapmanın gayreti içindeyiz."​

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