Keçiören Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi’nde kış kampı başlıyor

Keçiören Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi’nin (ÇODAM) düzenlediği Kış Kampı, farklı bilim, sanat ve spor etkinlikleriyle çocuklara güzel bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor.

Keçiören Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi'nin düzenlediği, 10 -14 yaşları arasında 20 öğrencinin katılacağı kamp, Özel Yetenek Atölyesi öğrencilerinin yarı yıl tatilini eğlenceli geçirmelerine yardımcı olacak.

Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Derneği’nin de iş birliğiyle 22-26 Ocak 2018 tarihleri arasında 5 gün devam edecek kampta çocuklar bilim, drama, tasarla- yap- oyna, akıl oyunları atölyelerine katılacaklar. Ayrıca TOBB ETÜ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi “Dijital Görsel Efekt Tasarımı” Semineri ve uygulama çalışmasına dahil olacak çocuklar, inovasyonla ilgili üniversite öğrencilerle bir araya gelecekler. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Genel Provasına katılıp müzikle ilgili keyifli sohbetler gerçekleştirirken okçuluk sporuyla da stres atacaklar.

Atölyelerde çocuklar hayal kurma, düşünme, projelendirme, araştırma, planlama konularında kendilerini geliştirirken üretimin önemini de anlama imkanı buluyorlar.

Kış Kampını her yıl düzenlediklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Çocuklarımıza eğlenceli öğrenme imkanı sunuyoruz. Yarı yıl tatilinde sanat, bilim ve sporla iç içe olacakları dolu dolu 5 gün geçiriyorlar. Bir taraftan sosyalleşirken bir taraftan da nitelikli zaman geçiriyorlar. Atölye çalışmalarıyla kendilerini geliştiriyor ve gözlem yapma imkanı elde ediyorlar. Ayrıca yaratıcı düşünme, problem çözme, grup çalışması yapma, yeteneklerini güçlendirme konularında atölye çalışmalarının çocuklarımıza çok faydası oluyor." dedi.​