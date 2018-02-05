Keçiören Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi’nin (ÇODAM) düzenlediği Kış Kampı, farklı bilim, sanat ve spor etkinlikleriyle çocuklara güzel bir deneyim yaşattı

10 -14 yaşları arasında 22 öğrencinin katıldığı kamp, Özel Yetenek Atölyesi öğrencilerinin yarı yıl tatilini eğlenceli geçirerek 2. döneme motive olarak başlamalarını sağladı.

Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Derneği ’nin de iş birliğiyle 5 gün dolu dolu geçen kampta çocuklar bilim, drama, tasarla- yap- oyna, akıl oyunları atölyelerine katılırlarken, TOBB ETÜ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi “Dijital Görsel Efekt Tasarımı” Semineri ve uygulama çalışmasına dahil oldular.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Genel Provasına katılıp müzikle ilgili keyifli sohbetler gerçekleştirirken okçuluk sporuyla da stres attılar. Ayrıca Türkiye Bocce-Bowling- Dark Federasyonu Kazan Belediyesinin salonunda milli sporcular Fevzi Gül ve Alper Gültepe rehberliğinde Bocce Sporunu tanıyarak deneyimleme fırsatı buldular.

Ali Kuşçu Gökbilim Merkezinde uzayda astronotların nasıl hareket ettiği, nasıl giysiler giydikleri, yaşamlarını nasıl sürdürdükleri ile ilgili simülatörler gördüler ve planetaryum da dev teleskoplarla alınmış görüntüleri seyrettiler. TBMM ziyaretlerinde oturma düzenini ve 15 Temmuz'da darbecilerin meclis binasına verdiği hasarı görüp bilgi alan çocuklar, ayrıca Deniz Dünyası ve MTA Tabiat Tarihi Müzesini de ziyaret ettiler.

Kış Kampını her yıl düzenlediklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Çocuklarımıza eğlenceli öğrenme imkanı sunuyoruz. Yarı yıl tatilinde sanat, bilim ve sporla iç içe olacakları dolu dolu 5 gün geçiriyorlar. Bir taraftan sosyalleşirken bir taraftan da nitelikli zaman geçiriyorlar. Atölye çalışmalarıyla kendilerini geliştiriyor ve gözlem yapma imkanı elde ediyorlar. Ayrıca yaratıcı düşünme, problem çözme, grup çalışması yapma, yeteneklerini güçlendirme konularında atölye çalışmalarının çocuklarımıza çok faydası oluyor. İkinci dönemde de tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum." dedi.​