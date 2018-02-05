  • BIST 117.139
  • Altın 161,714
  • Dolar 3,7654
  • Euro 4,6856
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C

Keçiören Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi’nin (ÇODAM) düzenlediği Kış Kampı, farklı bilim, sanat ve spor etkinlikleriyle çocuklara güzel bir deneyim yaşattı

»
Keçiören Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi’nin (ÇODAM) düzenlediği Kış Kampı, farklı bilim, sanat ve spor etkinlikleriyle çocuklara güzel bir deneyim yaşattı
10 -14 yaşları arasında 22 öğrencinin katıldığı kamp, Özel Yetenek Atölyesi öğrencilerinin yarı yıl tatilini eğlenceli geçirerek 2. döneme motive olarak başlamalarını sağladı.

Üstün Zekalı ve Yetenekli Çocuklar Derneği’nin de iş birliğiyle 5 gün dolu dolu geçen kampta çocuklar bilim, drama, tasarla- yap- oyna, akıl oyunları atölyelerine katılırlarken, TOBB ETÜ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi “Dijital Görsel Efekt Tasarımı” Semineri ve uygulama çalışmasına dahil oldular.

 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Genel Provasına katılıp müzikle ilgili keyifli sohbetler gerçekleştirirken okçuluk sporuyla da stres attılar. Ayrıca Türkiye Bocce-Bowling- Dark Federasyonu Kazan Belediyesinin  salonunda milli sporcular Fevzi Gül ve Alper Gültepe rehberliğinde Bocce Sporunu tanıyarak  deneyimleme fırsatı buldular.

 

Ali Kuşçu Gökbilim Merkezinde uzayda astronotların nasıl hareket ettiği, nasıl giysiler giydikleri, yaşamlarını nasıl sürdürdükleri ile ilgili simülatörler gördüler ve planetaryum da dev teleskoplarla alınmış görüntüleri seyrettiler. TBMM ziyaretlerinde oturma düzenini ve 15 Temmuz'da darbecilerin meclis binasına verdiği hasarı görüp bilgi alan çocuklar, ayrıca Deniz Dünyası ve MTA Tabiat Tarihi Müzesini de ziyaret ettiler.

 

Kış Kampını her yıl düzenlediklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Çocuklarımıza eğlenceli öğrenme imkanı sunuyoruz. Yarı yıl tatilinde sanat, bilim ve sporla iç içe olacakları dolu dolu 5 gün geçiriyorlar. Bir taraftan sosyalleşirken bir taraftan da nitelikli zaman geçiriyorlar.  Atölye çalışmalarıyla kendilerini geliştiriyor ve gözlem yapma imkanı elde ediyorlar. Ayrıca yaratıcı düşünme, problem çözme, grup çalışması yapma, yeteneklerini güçlendirme konularında atölye çalışmalarının çocuklarımıza çok faydası oluyor. İkinci dönemde de tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum." dedi.​

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Başkan Ak, 8. Uluslararası Buhara Medya Ödülleri’nde Gümüşdere Ihlamur Vadisiyle “Yılın Doğaya Dönüş Projesi” ödülüne layık görüldü26 Ocak 2018 Cuma 10:13
  • Keçiören Belediyesi, Türkiye'nin tek yürek olduğu Afrin Zeytindalı Operasyonu için herkesi Türk Bayrağı asmaya davet ediyor26 Ocak 2018 Cuma 09:52
  • BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Müsteşarı Paolo Artini'den Başkan Ak'a teşekkür ziyareti24 Ocak 2018 Çarşamba 11:33
  • Keçiören için her alanda iş birliğine devam ediliyor24 Ocak 2018 Çarşamba 10:14
  • Keçiören Belediyesi Çocuk Danışma Merkezi’nde kış kampı başlıyor23 Ocak 2018 Salı 10:52
  • Emlak satışlarına da ciddi bir şekilde yansıyan gelişimi ile Türkiye’nin en büyük ilçelerinden Keçiören, 2017'yi zirvede kapattı23 Ocak 2018 Salı 10:47
  • Çevre konusundaki duyarlılığı ve hassasiyeti ile herkesin takdirini kazanan Keçiören Belediyesi geri dönüşüme desteğini kesintisiz sürdürüyor22 Ocak 2018 Pazartesi 12:02
  • Başkan Mustafa Ak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle Keçiören’de yaşayan görme engellilere çat kapı ev ziyaretlerinde bulundu15 Ocak 2018 Pazartesi 09:49
  • Keçiören Belediyesi sokakta yaşayan başıboş hayvanlara yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor12 Ocak 2018 Cuma 10:58
  • Keçiören Belediyesi'ne bağlı Aile Eğitim Merkezinde sağlıklı beslenme eğitimi alan kursiyerler sertifikalarını aldılar11 Ocak 2018 Perşembe 10:12
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim