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Keçiören Belediyesi Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda

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Keçiören Belediyesi Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda
Keçiören Belediyesi, dünyanın en büyük beş turizm fuarından birisi olan EMİTT’e (Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı) katılarak proje, hizmet ve faaliyetlerini tanıttı.

Fuarda açılan Keçiören Belediyesi standında katılımcı ve ziyaretçilere, Keçiören’in tarihi, kültürel yerleri ve yapılan hizmetler hakkında bilgi aktarımında bulunuldu. Keçiören’i tanıtan İngilizce ve Türkçe binlerce CD, katalog, broşür ve tanıtım kitapçığı dağıtıldı. Ziyaretçilere ayrıca Keçiören Belediyesi tarafından bastırılan Milli İrade Takvimi hediye edilirken, takvim vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Standa gelenler LCD ekrandan Keçiören’in tarihi ve turistik mekanlarını, Keçiören Belediyesi’nin projelerini ve uluslararası alandaki faaliyetlerini izleme imkanı da buldu. AK Parti Ankara Milletvekilli Emrullah İşler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Kosova Mamuşa Belediye Başkanı Arif Bütüç, Ses Sanatçısı Uğur Işılak da Keçiören Belediyesi’nin standını ziyaret ederek proje ve hizmetler hakkında bilgi aldılar.

 

Fuarda hem Keçiören’i hem de belediyenin yaptığı hizmetleri tanıttıklarını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Keçiörenimizin tarihini, kültürel ve turistik yerlerini dünyanın en büyük fuarları arasında yer alan EMİTT’te ziyaretçilerimize tanıttık. Amacımız Türkiye'nin en büyük ilçelerinden birisi olan Keçiören'in herkes tarafından bilinmesi ve tanınmasıdır" dedi.​

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