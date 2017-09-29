Keçiören Belediyesi Evde Diş ve Ağız Sağlığı Hizmeti ile kimsesizlerin kimsesi olma misyonunu sürdürüyor

Ağız ve diş sağlığı bakımlarını ihmal etmek istemeyen ama çeşitli nedenlerle bu hizmetten yararlanmayanların imdadına Keçiören Belediyesi yetişiyor. Gerek Keçiören Belediyesi'nin web sayfası üzerinden gerekse 360 59 39no'lu telefonla Belediyeye ulaşan vatandaşlar ağız ve diş sağlığı ile ilgili şikayetlerini tedavi ettirebiliyorlar. Bu hizmetten 2012 yılından bu yana 785 kişi, son bir yılda da 136 kişi yararlandı.
Tamamen ücretsiz olan hizmet için ayrıca herhangi bir sağlık güvencesi zorunluluğu da bulunmuyor. Keçiören Belediyesi'nin sağlık hizmetlerindeki çalışmalarına dair Belediye Başkanı Mustafa Ak şunları söyledi; "Bizler vatandaşlarımızın o veya bu nedenle mağdur olmasını istemiyoruz, hasta nakil hizmetimizle işlerini kolaylaştırıyor, evde diş sağlığı hizmetiyle de çeşitli nedenlerle bu ihtiyacını karşılayamayan vatandaşın ayağına sağlık hizmeti götürüyoruz. Sağlık en değerli varlıktır, bu nedenle elimizden geleni Belediye olarak yapmanın gayreti içindeyiz."
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