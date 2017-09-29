Keçiören Belediyesi Evde Diş ve Ağız Sağlığı Hizmeti ile kimsesizlerin kimsesi olma misyonunu sürdürüyor

Yaşlı, engelli, yatalak vatandaşlara 2012 yılından beri "Evde Diş ve Ağız Sağlığı Hizmeti" veren Keçiören Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine hemen ulaşma ve kimsesizlerin kimsesi olma misyonunu sürdürüyor.

Ağız ve diş sağlığı bakımlarını ihmal etmek istemeyen ama çeşitli nedenlerle bu hizmetten yararlanmayanların imdadına Keçiören Belediyesi yetişiyor. Gerek Keçiören Belediyesi'nin web sayfası üzerinden gerekse 360 59 39no'lu telefonla Belediyeye ulaşan vatandaşlar ağız ve diş sağlığı ile ilgili şikayetlerini tedavi ettirebiliyorlar. Bu hizmetten 2012 yılından bu yana 785 kişi, son bir yılda da 136 kişi yararlandı.