Keçiören Belediyesi, geleneksel iftarlarının sonuncusunu Bağlum’da düzenledi

Keçiören Belediyesi, Ramazan ayında gencinden yaşlısına bütün mahalleyi aynı sofra etrafında buluşturduğu geleneksel iftarlarının sonuncusunu Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın da katılımıyla Bağlum’da düzenledi.

Bağlum’un ilk kültür merkezi olan ve açılış için gün sayan Abdürrahim Karakoç Kültür, Spor ve Gençlik Merkezi önünde düzenlenen iftar yemeğine Keçiören Eski Kaymakamı ve Bartın Valisi Nusret Dirim, AK Parti Keçiören Kadın Kolları Başkanı Mahpeyker Sert, Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ramazan’ın son 10 gününe girildiğine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Rahmet, bereket, birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı Ramazan’da komşu, akraba, eş –dost olmak üzere ihtiyaç sahipleri ve kimsesizlere karşı da hassas olmalıyız. Bizler elimizden geldiğince ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya ve yardım eli uzatmaya gayret ediyoruz. Sizler gücünüzün yetmediği noktada bizlere ulaşırsanız bizler onların yardımına koşarız. Herkese ulaşalım ki bu ayın bereketinden herkes nasiplensin.”

BAĞLUM’UN EN BÜYÜK YATIRIMI

Başkan Ak, 8. Uluslararası Ramazan Etkinliklerinde 17 ülkeyi ağırladıklarını ve hem ülkeleri hem de şehirleri Keçiören’de buluşturduklarını hatırlattı. Ak, Bağlum’un ilk kültür merkezine dair de şunları söyledi; “Hem kültür hem spor hem gençlik hem sosyal aktivite hem de düğün salonu özelliklerine sahip tesisimiz Bağlum’a kazandırılan en büyük yatırım… İçerisindeki çocuk oyun grubumuz, futbol sahamızın da yer aldığı mesire alanımızda vatandaşlarımız temiz havadan da yararlanarak nitelikli zaman geçiriyorlar. Bu bölgenin sosyal yaşamına hareket katacak merkezimizi inşallah toplu açılış töreni sonrası hizmete açacağız.”

Ak ayrıca Keçiören Eski Kaymakamı ve Bartın Valisi Nusret Dirim’in de Keçiören’de çok emeği olduğunu ve kendisini Keçiörenli olarak gördüklerini ifade etti.

Bartın Valisi Nusret Dirim ise Bağlum’un çok değişip geliştiğine dikkat çekerek, “Böyle bir tesisin Keçiören’e kazandırılması çok önemli… Başkan Ak’ı tebrik ediyorum. Kendimi Keçiörenli olarak görüyorum, Keçiören Ankara’nın çok önemli ve büyük bir ilçesi… Bu iftar sevincini birlikte yaşadığımız için de ayrıca mutluyum.” dedi.

Başkan Ak iftar sonrası Dirim’e içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, aerobik ve fitness salonları, çok amaçlı salon, 6 derslikli KEDEM kurs merkezi, gençlik merkezi aktivite salonu ile kafeterya ve dinlenme alanları olan Merkezi gezdirerek bilgi verdi.