  • BIST 98.154
  • Altın 143,373
  • Dolar 3,5350
  • Euro 3,9663
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 24 °C

Keçiören Belediyesi, "geri dönüşüme kesintisiz destek" diyerek okullarla iş birliğine de kesintisiz sürdürüyor

»
Keçiören Belediyesi, "geri dönüşüme kesintisiz destek" diyerek okullarla iş birliğine de kesintisiz sürdürüyor
Çevre bilincinin kazandırılması, kaynakların verimli kullanılması ve atıkların ayrıştırılması konusunda yaptığı geri dönüşüm çalışmaları ile örnek olan Keçiören Belediyesi, okullarla iş birliğine de kesintisiz sürdürüyor.

Çevre duyarlılığını artırmak için zaman zaman çeşitli kampanyalar da yapan Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün bilinçlendirme çalışmaları sonrası, Keçiören Özel Sirac Koleji de 100 kg pet şişe toplayarak geri dönüşüme katkı sundu.

Çevre duyarlılığı ile örnek olan çocuklar bu çalışma ile "geri dönüşüme kesintisiz destek" mesajı da verdiler. Duyarlı çalışmalarından dolayı takdir toplayan öğrenciler,  çevre eğitimi konusunda da bilgilendirici bir eğitim aldılar.

8 yılda 186.891 ton ambalaj atığı, 7.443 kg pil, 176.301 kg atık yağ toplayan Keçiören Belediyesi,  özellikle çocukların çevre bilincinin geliştirilmesi için Türkiye'nin en büyük çevre hareketi olan Çevre Çiçekleri projesini de kesintisiz sürdürüyor.

Çocuklara geri dönüşüm bilincinin kazandırılması ve onların bu konuda teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak geri dönüşümle ilgili şunları söyledi; "Ülkemizin ekonomisine katkı koymak hususunda her bireye sorumluluk düşüyor. Geri dönüşüm çalışmaları ile çöplerin azaltılıp demir, çelik, bakır, elektronik atıklar, kağıt, plastik, cam gibi maddelerin geri dönüşüm yoluyla kazanılması doğal kaynakların korunması için çok önemli bir adım teşkil ediyor. Bu konuda çocuklarımızın duyarlı olması bizleri çok mutlu ediyor, çevre en büyük mirasımız...Bunu birlikte koruyup gelecek nesillere birlikte bırakacağız. Geri dönüşüme katkı sunan çocuklarımızı tebrik ediyor ve onlara çok teşekkür ediyorum."

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Keçiören'de sosyal girişimcilik çalışmalarını değerlendirmek üzere girişimci buluşması düzenlendi27 Mayıs 2017 Cumartesi 13:14
  • Gümüşdere Ihlamur Vadisi yazın gelmesiyle birlikte spor yapmak isteyenlerin uğrak yeri oldu27 Mayıs 2017 Cumartesi 13:06
  • Keçiören Belediyesi Emekliler Platformu'ndan Doğa Yürüyüşü Etkinliği27 Mayıs 2017 Cumartesi 12:58
  • Uluslararası Ramazan Etkinliklerinin 8.’si kapsamında Keçiören’de özel programlar düzenlenecek26 Mayıs 2017 Cuma 11:27
  • Keçiören'de 15 Temmuz'da şehit olan polis memuru Fırat Bulut’un adı ilkokula verildi26 Mayıs 2017 Cuma 10:15
  • Keçiören'de "Her emekli bir hayat pınarıdır" programı düzenlendi23 Mayıs 2017 Salı 11:56
  • Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Hacı Sabancı Ortaokulu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nın açılışını yaptı22 Mayıs 2017 Pazartesi 10:03
  • Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Keçiören Okullar Ligi’nde futbol ve futsal branşlarında final heyecanı yaşandı22 Mayıs 2017 Pazartesi 09:50
  • Keçiören Belediyesi Gençlik Haftası etkinliklerini “Hasan Kaçan ile Tarihin Satır Araları” programı ile tamamladı20 Mayıs 2017 Cumartesi 12:27
  • Keçiören Belediyesi Çocuk Zabıta projesini başlattı20 Mayıs 2017 Cumartesi 12:17
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim