Keçiören Belediyesi, "geri dönüşüme kesintisiz destek" diyerek okullarla iş birliğine de kesintisiz sürdürüyor

Çevre bilincinin kazandırılması, kaynakların verimli kullanılması ve atıkların ayrıştırılması konusunda yaptığı geri dönüşüm çalışmaları ile örnek olan Keçiören Belediyesi, okullarla iş birliğine de kesintisiz sürdürüyor.

Çevre duyarlılığını artırmak için zaman zaman çeşitli kampanyalar da yapan Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün bilinçlendirme çalışmaları sonrası, Keçiören Özel Sirac Koleji de 100 kg pet şişe toplayarak geri dönüşüme katkı sundu.

Çevre duyarlılığı ile örnek olan çocuklar bu çalışma ile " geri dönüşüme kesintisiz destek " mesajı da verdiler. Duyarlı çalışmalarından dolayı takdir toplayan öğrenciler, çevre eğitimi konusunda da bilgilendirici bir eğitim aldılar.

8 yılda 186.891 ton ambalaj atığı, 7.443 kg pil, 176.301 kg atık yağ toplayan Keçiören Belediyesi, özellikle çocukların çevre bilincinin geliştirilmesi için Türkiye'nin en büyük çevre hareketi olan Çevre Çiçekleri projesini de kesintisiz sürdürüyor.

Çocuklara geri dönüşüm bilincinin kazandırılması ve onların bu konuda teşvik edilmesi gerektiğinin altını çizen Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak geri dönüşümle ilgili şunları söyledi; "Ülkemizin ekonomisine katkı koymak hususunda her bireye sorumluluk düşüyor. Geri dönüşüm çalışmaları ile çöplerin azaltılıp demir, çelik, bakır, elektronik atıklar, kağıt, plastik, cam gibi maddelerin geri dönüşüm yoluyla kazanılması doğal kaynakların korunması için çok önemli bir adım teşkil ediyor. Bu konuda çocuklarımızın duyarlı olması bizleri çok mutlu ediyor, çevre en büyük mirasımız...Bunu birlikte koruyup gelecek nesillere birlikte bırakacağız. Geri dönüşüme katkı sunan çocuklarımızı tebrik ediyor ve onlara çok teşekkür ediyorum."