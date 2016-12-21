  • BIST 77.508
  • Altın 127,591
  • Dolar 3,5119
  • Euro 3,6723
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 7 °C

Keçiören Belediyesi Güçsüzler Yurdunda kalan huzurevi sakinleri sağlık taramasından geçirildi

»
Keçiören Belediyesi Güçsüzler Yurdunda kalan huzurevi sakinleri sağlık taramasından geçirildi
Keçiören Belediyesi ve Uzm. Dr. Aslı Aytekin Kliniği iş birliği ile 80 huzurevi sakinine cilt ve deri hastalıkları uzmanı sağlık ekipleri tarafından dermatolojik muayene hizmeti verildi.

Bir gün boyunca süren sağlık taraması ile yaşları 65-80 arasında değişen huzurevi sakinlerine ayrıca el yıkama alışkanlıkları, kullanılması gereken temizleyiciler ile banyolardan ve el yıkamalardan sonra nemlendirici uygulamaları konusunda bilgiler de verildi.

Sağlık taramalarının devam edeceğini belirten Dr. Aslı Aytekin ileri yaş grubunda en yaygın görülen dermatolojik problemin deri kuruluğu olduğunu belirterek, "Derinin yaşla birlikte yıpranması, tonüsünün azalması ve/veya kaybolması nedeniyle deride kuruma, çatlama, kolay yaralanma gibi şikayetler görülüyor. Klinik olarak ise bu durum vücutta kaşıntıya, ellerde ekzemlere, ayak tabanlarında kalınlaşmalara yol açıyor. Yaptığımız sağlık taramasında da bu tarz sağlık sorunları tespit ettik." dedi. Ayrıca Dr. Aytekin deri lekelerine karşı da uyararak, " Özellikle yüze yerleşen kahverengi, siyah renkli güneşe ve yaşa bağlı deri lezyonları zamanla kötü huy kazanabiliyor. Bu nedenle özellikle yüzünde lekeleri olana yaşlılarımızın her birine dermoskopik inceleme yaparak şüpheli lezyonlar belirledik ve hastanede tedavilerini planladık." diye konuştu.​

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Keçiören'de 100 Dolar veya 100 Euro bozduran bir Keçiörenli Volkswagen marka otomobil kazanacak14 Aralık 2016 Çarşamba 15:47
  • Keçiören Belediyesi yolları güvenli yapmak için 2016 yılı içerisinde 59.372 ton asfalt serimi yaptı12 Aralık 2016 Pazartesi 20:23
  • Kazakistan’ın bağımsızlığını ilan edişinin 25’inci yıl dönümü Keçiören'de kutlandı12 Aralık 2016 Pazartesi 20:17
  • Keçiören Zabıtası, öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için okul kantinlerini mercek altına aldı10 Aralık 2016 Cumartesi 17:31
  • Keçiören Okullar Ligi başladı10 Aralık 2016 Cumartesi 17:24
  • Keçiören'de "Halkla İlişkiler Akademisi"nin startı verildi08 Aralık 2016 Perşembe 19:24
  • Afrika Ülkeleri Büyükelçilikleri Keçiören Kartaltepe Kent Ormanı’nda bulunan Ruanda Ağaçlandırma Alanına ağaç diktiler07 Aralık 2016 Çarşamba 13:29
  • Keçiören Belediyesi, esnafları da terazi kontrolü için belediye hizmet binasına gitme zahmetinden kurtardı03 Aralık 2016 Cumartesi 15:24
  • Turuncu Kafe’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi03 Aralık 2016 Cumartesi 15:05
  • “Uluslararası Filistin Halkı ile Dayanışma Günü” etkinliklerinde ortak mesaj “Filistin’e özgürlük” oldu02 Aralık 2016 Cuma 13:57
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim