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Keçiören Belediyesi, her yıl Ramazan ayında düzenlediği mahalle iftarlarının ilkinde üç mahalleyi bir araya getirdi

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Keçiören Belediyesi, her yıl Ramazan ayında düzenlediği mahalle iftarlarının ilkinde üç mahalleyi bir araya getirdi
Bu yıl ilk iftar sofrasını Aktepe Pazar Yeri’nde kuran Keçiören Belediyesi, Aktepe, Adnan Menderes ve Köşk Mahalle sakinlerine birlikte oruç açma mutluluğunu yaşattı.

Mahalle iftarına çok sayıda mahalle sakininin yanı sıra, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve eşi Hatice Ak, Belediye Meclis Üyeleri ve muhtarlar da katıldı.

BU SOFRAYI KARDEŞLİĞİMİZİ GÖSTERMEK İÇİN KURDUK

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programında konuşan Başkan Mustafa Ak, “Şükürler olsun Rabbime bizleri on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’e kavuşturdu. Bir önceki Ramazan’da aramızda olan, ama bu Ramazan’da aramızda olamayan şehitlerimize, yakınlarımıza, dostlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemizin ve bütün dünya Müslümanlarının Ramazan-ı Şerif’i kutlu olsun ve barış, huzur, kardeşlik, birlik, beraberlik getirsin inşallah” dedi. Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi göstermek için bu sofrayı kurduklarını söyleyen Başkan Ak, “İftar sofralarının en önemli amacı da budur. Bu güzel ayda komşumuza, fakire, ihtiyaç sahibine sahip çıkmalıyız. Biz Keçiören Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım ediyoruz, ama gözümüzden kaçan kardeşlerimiz varsa eğer, onları da sizler bize bildirin ki, Ramazanın feyzinden onlar da faydalansınlar” diye konuştu.

 

RAMAZAN’DA RUHUMUZU DA TERBİYE ETMELİYİZ

Bu yıl 8’incisini gerçekleştirdikleri Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nde 17 kardeş ülkeyi Keçiören’de misafir ettiklerini kaydeden Başkan Ak, “Ülkemizi ve Keçiören’i onlara tanıtıyoruz. Aynı zamanda onların da kültürlerini tanıyıp, Ramazan’ı nasıl idrak ettiklerini  öğreniyoruz. 14 hemşehri derneği ile birlikte düzenlediğimiz hemşehri buluşmaları ile Anadolumuzun güzelliklerini, zenginliklerini birlikte paylaşıyoruz. Böylece ümmet birlikteliği ve bilinci sağlıyoruz. Bu ümmet bilincine ihtiyacımız var. Ramazan ayı bunun için en güzel fırsattır. Ramazanı bu şuurla kutluyoruz” mesajını verdi.

 

Ramazan’ın sadece aç kalmak demek olmadığını vurgulayan Mustafa Ak, “Ruhumuzu da terbiye edebilmek demektir. Ramazan bireysel değil, toplumsal bir ibadettir. Akrabalarımızın, komşularımızın, yakınlarımızın ihtiyaçları olup olmadıklarına bakmamız lazım. Hepimize bu sorumluluk bilinciyle Ramazan’ı idrak etmemizi Cenab-ı Allah nasip etsin inşallah” dedi. Başkan Ak, iftar programında mahalle sakinlerinin ricasını kırmayarak hatıra fotoğrafı da çektirdi. 

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