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Keçiören Belediyesi iftarda bu kez de yetimleri aynı sofra etrafında buluşturdu

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Keçiören Belediyesi iftarda bu kez de yetimleri aynı sofra etrafında buluşturdu
Keçiören Belediyesi, Ramazan ayının rahmet ve bereketini herkesle birlikte yaşamaya devam ederken, Keçiören Kaymakamlığı ve İHH (İnsan Hakları ve Hizmet Derneği) ile ortaklaşa düzenlediği iftarda bu kez de yetimleri aynı sofra etrafında buluşturdu.

Çaldıran Zümrüt Yaşam Alanında düzenlenen iftara Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, İHH Ankara Şube Başkanı Mustafa Sinan, İHH Ankara Yetim Birimi Sorumlusu Orhan Demirel, Meclis Üyeleri ile yetimler ve aileleri katıldı.

YETİMLERE KOL KANAT GERELİM

Her Ramazanın 15. gününde İHH'nın yetimleri buluşturduğuna dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Bu mübarek ayda bireysel olarak yapmamız gerekenlerin dışında toplumsal sorumluluklarımız da var. Bu sorumluluklarımız annemize, babamıza, komşumuza, akrabamıza, milletimize ve ümmetimize karşıdır. Kimsesizlere, yetimlere sahip çıkacağız, bu aylar bunlara vesile oluyor. Onlara kol kanat gereceğiz. Sevgili  Peygamberimiz Hz.Muhammed (S.A.V) bir hadisinde “Allah’a en sevgili ev, içinde ikram gören yetim bulunan evdir” buyururlar. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzelinin sergilendiği Ramazan-ı Şerifin feyzinden Cenabı Allah hepimizi nasiplendirsin." dedi.

Başkan Ak, iftara katılan çocukların ise fotoğraf ricalarını kırmadı.

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