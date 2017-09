Keçiören Belediyesi ile Bosna - Hersek arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımını içeren program, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın yanı sıra Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ve Bosna- Hersek'ten gelen 20 belediye başkanının katılımıyla gerçekleştirildi.

CUMHURBAŞKANIMIZDAN ÖDÜL ALDIK

İki ülke arasındaki iş birliği ve dostluğu geliştirmeyi amaçlayan program dolayısıyla bir araya gelmekten son derece memnun olduklarını ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Türkiye'nin e büyük ikinci ilçesi Keçiören'de sizleri ağırlamaktan mutluyuz, ilçemiz konut ve yerleşim yeri olarak tercih ediliyor." dedikten sonra Gümüşdere Ihlamur Vadisi yle ilgili şu bilgileri verdi, "Eskiden insanların yüzdüğü, balık avladığı ama daha sonra kaderine terk edilen deremizi yeniden dönüştürerek insanların hizmetine sunduk. Doğaya dönüş projemiz Gümüşdere Ihlamur Vadimizle Kent Ekonomilerine Katkı alanında dün de Sayın Cumhurbaşkanımızdan ödül aldık. Türkiye'ye bir tema vadi kazandırdık. Ankara ve Keçiören'deki çalışmaları sizinle paylaşmak bizim açımızdan önemli, bizler de sizin çalışmalarınızı örnek alıyoruz."



Türk Dünyası Belediyeler Birliği nde Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdüğünü de ifade eden Ak, "Türk dünyası ile güçlü bağlarımız var. Kardeş belediyelerimiz var. Bosna'da da kardeş belediyemiz var. Ayrıca Bilge Lider Aliya İzzetbegoviç'in burada ayrı bir saygınlığı var. Bizler onun adını taşıyan anıtımızda her yıl Srebrenitsa katliamını anma programı düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.



Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ise Türkiye'de 919 ilçe olduğuna dikkat çekerek "Keçiören Türkiye'nin en büyük ilçelerinden... Belediyemizin çalışmalarını ve bilişim uygulamalarını yakından incelemenizi öneriyorum." tavsiyesinde bulundu.



Bosna -Hersek Ankara Büyükelçisi Bakir Sadoviç , "Başkan Ak'a Bosna'yı burada yaşattığı ve her fırsatta bizlerin yanında olduğu için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



"BAŞKAN AK BOSNA'NIN FAHRİ VATANDAŞIDIR"

Gorajde Belediye Başkanı Muhamed Ramovic ise Türkiye'nin varlığından minnettar olduklarını ifade ederek, "Bosna için yapılan her şeye teşekkür ediyoruz. Gorajde'ye Sultan Mehmed Fatih 2 İslam Kültür ve Eğitim Merkezinin kazandırılmasında en büyük pay Başkan Ak'ındır... Şahinbey Belediyesini de oraya getirerek oranın ortağı yaptı. Sayın Ak bizim fahri vatandaşımızdır..." Gorajde'nin savaşta 4 bin şehit verdiğini de söyleyen Ramovic, 2016'nın Türkiye için zor geçtiğini belirterek daha sonraki yılların güzel geçmesi temennisinde bulundu.



Bosnalı heyet Keçiören'i gezme imkanı da yakaladı. Teleferiğe binen heyet, daha sonra Botanik Parkında golf arabalarıyla gezdi. Keçiören'in vizyon projesi Gümüşdere Ihlamur Vadisinde mini bir tur atan Bosnalı Belediye Başkanları Aliya İzzetbegoviç Anıtına da çelenk bıraktı.



Türkiye'nin ilk eğitici akvaryumu Deniz Dünyası içerisinde yer alan Fergana Cafe'de yenen yemeğin ardından heyet Keçiören'den ayrıldı.