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Keçiören Belediyesi, kent meydanına bir kimlik kazandırmak için özel tasarım bir çalışmayı Kalaba Kent Meydanına yerleştirdi

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Keçiören Belediyesi, kent meydanına bir kimlik kazandırmak için özel tasarım bir çalışmayı Kalaba Kent Meydanına yerleştirdi
Keçiören Belediyesi her bir harfin rengarenk tasarlandığı ve yaklaşık 12 metre uzunluğundaki "Keçiören" yazısını Kalaba Kent Meydanına yerleştirerek meydana farklı bir görünüm kazandırdı.

Gümüşdere Ihlamur Vadisinin hemen yanındaki Kalaba Kent Meydanı farklı peyzajı, yürüyüş alanları ve estetik görünümü ile Ankara'nın da en büyük kent meydanı olma özelliğini taşıyor. Oturma alanları ve engelsiz kent meydanı olma niteliğiyle de her gün yüzlerce Keçiörenli'nin geçtiği meydan,  yeni görünümüyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

 

KEÇİÖREN FOTOĞRAFLARA DEKOR OLDU

Keçiörenli'ler meydana yerleştirilen ve her bir harfin yaklaşık 2 metre yükseklikte olduğu "Keçiören" görsel çalışmasının yanında adeta fotoğraf çektirme yarışına girdi. İnsanın içini açan renklerle, Keçiören'in kültürel çeşitliliğini de yansıtan çalışma özellikle gençlerin büyük ilgisini çekti.

 

Keçiören'in çehresini değiştirmeyi ve her gün yeni bir güzelliği Keçiörenli'nin hizmetine sunmayı  ilke edindiklerini ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Türkiye'nin ikinci büyük ilçesi Keçiören'i güzelliklerle tanıştırmak ve şehrin estetik görünümü de katkı sunmak için farklı çalışmalara imza atıyoruz. Merdivenli yollarımızı doğa desenleriyle buluşturmuştuk ve o çalışma çok beğenilmişti, şimdi de Kalaba Kent Meydanımıza rengarenk Keçiören görsel çalışmasını yerleştirdik, insanların yaşadığı yerle olan aidiyet bağını güçlendiren çalışmalar yapmayı önemsiyoruz ayrıca kent meydanımız sanatsal çalışmalara, gençlerin paten kayıp bisiklet sürmesine de elverişli... Burada hoşça vakit geçirebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

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