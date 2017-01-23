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Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği konseri, izleyicileri adeta Anadolu turuna çıkardı

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Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği konseri, izleyicileri adeta Anadolu turuna çıkardı
Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Keçiörenli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Şef Mustafa Özcan yönetimindeki koro hem hüzünlü hem de neşeli türkülerden oluşan repertuarıyla dinleyenlere keyifli dakikalar yaşatırken zaman zaman da solo olarak solistler birbirinden değerli eserleri seslendirerek dinleyenlerin adeta kulaklarının pasını sildi.  Özellikle “Fidayda” türküsünde dinleyiciler yerlerinde duramayarak hem oynadı hem de tempo tuttu.

 

Konserin sonunda Şef Mustafa Özcan’a çiçek takdim eden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, tebrik ederek, “Bu güzel konser için konservatuarımızın öğrencilerine, koromuza, solo söyleyen sanatçılarımıza ve saz üstatlarına hepiniz adına çok teşekkür ediyorum. Siz değerli izleyicilerimiz de birçok eserde sanatçılarımıza eşlik ettiniz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum” dedi.               

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