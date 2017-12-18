Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği konseri, izleyicileri adeta büyüledi

Hoş Seda isimli ve Şef Özlem Karaağaç yönetimindeki koro hem hüzünlü hem de neşeli şarkılardan oluşan repertuarıyla dinleyenlere keyifli dakikalar yaşatırken zaman zaman da solo olarak solistler birbirinden değerli eserleri seslendirerek dinleyenlerin adeta kulaklarının pasını sildi.
Keçiören Konservatuvarının başarılı konserler verdiğine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Bu güzel konser için konservatuarımızın öğrencilerine, koromuza, solo söyleyen sanatçılarımıza ve saz üstatlarına hepiniz adına çok teşekkür ediyorum. Konservatuarımız gençlerin sanatsal etkinliklere yönelmesi ve yeteneklerini geliştirmesi açısından onlara fırsat sunuyor. Özellikle gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durarak sanat ve spora yönelmesini destekliyoruz. Nitelikli zaman geçirerek burada hem sosyalleşiyor hem de sanat icra ediyorlar.” dedi.
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