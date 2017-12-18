Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Sanat Müziği konseri, izleyicileri adeta büyüledi

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen Kış Konserine Keçiörenli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Hoş Seda isimli ve Şef Özlem Karaağaç yönetimindeki koro hem hüzünlü hem de neşeli şarkılardan oluşan repertuarıyla dinleyenlere keyifli dakikalar yaşatırken zaman zaman da solo olarak solistler birbirinden değerli eserleri seslendirerek dinleyenlerin adeta kulaklarının pasını sildi.