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Keçiören Belediyesi personeli "Siber Suçlarla Mücadele Eğitimi”ne katıldı

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Keçiören Belediyesi personeli "Siber Suçlarla Mücadele Eğitimi”ne katıldı
Hizmet içi seminerlerle personelin gelişimine katkıda bulunan Keçiören Belediyesi, bu defa Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün işbirliğiyle “Siber Suçlarla Mücadele Eğitimi” düzenledi.

Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim programına konuşmacı olarak Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden Kişisel Gelişim ve NLP Uzmanı Valit Aslankol katıldı. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda konuşan Aslankol, güvenli internet kullanımına önem vermek gerektiğini belirterek, “Yasakların uygulandığı bir mecrada riskler vardır. Mobil dünyada hiçbirimiz güvende değiliz. Çocuklar, yetişkinler, kamu kurum ve kuruluşları için riskler vardır. Size gelen bazı linklere tıkladığınız zaman bilgisayarınız veya telefonunuz başkaları tarafından ele geçirilir” dedi.

Türkiye’de 2 milyonun üzerinde sahte hesap olduğunu kaydeden Aslankol, “Bu kadar çok sahte hesabın olduğu bir yerde iyi niyet yoktur. Sosyal medya üzerinde tanımadığınız insanlarla iletişim kurmayınız. İnsanlar sosyal medya üzerinden ‘merhaba’ diyen bir mesajla sonu olmayan bir mecraya çıkıyorlar, çünkü kendilerini değerli hissediyorlar. Sizin adınıza başkaları tarafından kullanılan hatlar varsa bu hatları kapatınız” diye konuştu. Aslankol, sosyal medya ortamının sanal, ancak suçun gerçek olduğunu vurgulayarak, “Dijital dünyada izler silinmez. Sosyal medyada bir paylaşımda bulunmadan önce iyi düşünün. Yabancı arkadaşlar tehlikeli olabilir. Böylece suçla ilişkili birçok kişi evinize girebilir” mesajını verdi. Güvenli internetin bilinçli kullanımla olduğunu söyleyen Aslankol, “24 ülkede CV’si ne kadar iyi olursa olsun, sosyal medya hesabı yüzünden her üç kişiden biri işe alınmıyor” ifadelerini kullandı.

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