Keçiören Belediyesi sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla da takdir topluyor

Keçiören Belediyesi tüm canlıların yaşam hakkının korunması odaklı çalışmalarını sürdürürken özellikle sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla da takdir topluyor.

Hayvan sağlığına yönelik koruyucu sağlık hizmeti, teşhis ve tedavi hizmetleriyle açık ara önde olan Keçiören Belediyesi, veterinerlik hizmetleri kapsamında 2016 yılı içerisinde 650 sahipsiz sokak hayvanının kuduz aşılarını yaparken yakalanan sahipsiz sokak hayvanlarını da rehabilite edip küpelemesini yaptıktan sonra tekrar doğal ortamlarına bırakıyor.

61 SOKAK HAYVANINA SICAK YUVA

Geçici Sokak Hayvanı Rehabilitasyon Merkezinde toplanan tüm hayvanların muayene, tedavileri ve aşılarını da ihmal etmeyen Keçiören Belediyesi web sayfası üzerinden "Sahiplenmek İstiyorum" linkiyle de sokak hayvanlarını sahiplendirme çalışması yapıyor. 2016 yılında 61 sahipsiz sokak hayvanını sahiplendiren Belediye, böylece onların sıcak bir yuva özlemini de giderdi.

2.400 SU VE MAMA KABI

Hem sokakların daha temiz ve hijyenik olması hem de hayvanların beslenmesini daha sağlıklı yerine getirebilmesi için sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar için son bir yılda 2.400 su ve mama kabı dağıtan belediye ekipleri ayrıca yaklaşık 6.000 kilo da kuru mama dağıttı.

Sokak hayvanlarının doğal ortamında beslenmesine katkı sunduklarına dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Can dostlarımızı kış aylarında unutmayalım ve duyarlı olalım" mesajı verdi.​