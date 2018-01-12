Hayvan sağlığına yönelik koruyucu sağlık hizmeti, teşhis ve tedavi hizmetleriyle açık ara önde olan Keçiören Belediyesi sokakta yaşayan başıboş hayvanlara yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. 560 sokak hayvanının kuduz aşılarını yapan veteriner hekimler ayrıca kısırlaştırma çalışmalarını hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yürüttükten sonra 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği hayvanları yine doğal ortamlarına bırakıyor.
Geçici Rehabilitasyon Merkezinde toplanan tüm hayvanların muayene, tedavileri ve aşılarını da ihmal etmeyen Keçiören Belediyesi web sayfası üzerinden "Sahiplenmek İstiyorum" linkiyle de sokak hayvanlarını sahiplendirme çalışması yapıyor. Link üzerinden gelen taleplerle son 1 yılda 64 sokak hayvanı sahiplendirilerek yeni yuvalarına adım attı.
SOKAK HAYVANLARININ BESLENMESİNE ÖZEL HASSASİYET
Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar için yine son bir yılda 10.785 kg kuru mama dağıtılırken, hayvanların beslenmesini daha sağlıklı yerine getirebilmesi de sağlandı.
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak sokak hayvanlarının doğal ortamında beslenmesine katkı sunduklarını da ifade ederek; "Tüm canlıların yaşam haklarının korunması bizim sorumluluk alanlarımızdan birini oluşturuyor. Sahipsiz sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılaması için Keçiören'in muhtelif yerlerine mama ve mama kabı yerleştirdik. Böylece beslenme ihtiyaçlarını daha sağlıklı koşullarda yerine getirebiliyorlar. Kış mevsiminde can dostlarımızı unutmayalım." dedi.
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