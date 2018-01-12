Keçiören Belediyesi sokakta yaşayan başıboş hayvanlara yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor

Keçiören Belediyesi tüm canlıların yaşam hakkının korunması odaklı çalışmalarını sürdürürken son bir yılda sokak hayvanları ile ilgili gelen 6.898 talebi de cevapladı.

Hayvan sağlığına yönelik koruyucu sağlık hizmeti, teşhis ve tedavi hizmetleriyle açık ara önde olan Keçiören Belediyesi sokakta yaşayan başıboş hayvanlar a yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. 560 sokak hayvanının kuduz aşılarını yapan veteriner hekimler ayrıca kısırlaştırma çalışmalarını hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yürüttükten sonra 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği hayvanları yine doğal ortamlarına bırakıyor.

Geçici Rehabilitasyon Merkezinde toplanan tüm hayvanların muayene, tedavileri ve aşılarını da ihmal etmeyen Keçiören Belediyesi web sayfası üzerinden "Sahiplenmek İstiyorum" linkiyle de sokak hayvanlarını sahiplendirme çalışması yapıyor. Link üzerinden gelen taleplerle son 1 yılda 64 sokak hayvanı sahiplendirilerek yeni yuvalarına adım attı.

SOKAK HAYVANLARININ BESLENMESİNE ÖZEL HASSASİYET

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar için yine son bir yılda 10.785 kg kuru mama dağıtılırken, hayvanların beslenmesini daha sağlıklı yerine getirebilmesi de sağlandı.