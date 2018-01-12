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Keçiören Belediyesi sokakta yaşayan başıboş hayvanlara yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor

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Keçiören Belediyesi sokakta yaşayan başıboş hayvanlara yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor
Keçiören Belediyesi tüm canlıların yaşam hakkının korunması odaklı çalışmalarını sürdürürken son bir yılda sokak hayvanları ile ilgili gelen 6.898 talebi de cevapladı.

Hayvan sağlığına yönelik koruyucu sağlık hizmeti, teşhis ve tedavi hizmetleriyle açık ara önde olan Keçiören Belediyesi sokakta yaşayan başıboş hayvanlara yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. 560 sokak hayvanının kuduz aşılarını yapan veteriner hekimler ayrıca kısırlaştırma çalışmalarını hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yürüttükten sonra  5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği hayvanları  yine doğal ortamlarına bırakıyor.

Geçici Rehabilitasyon Merkezinde toplanan tüm hayvanların  muayene, tedavileri ve aşılarını da ihmal etmeyen Keçiören Belediyesi web sayfası üzerinden "Sahiplenmek İstiyorum" linkiyle de sokak hayvanlarını sahiplendirme çalışması yapıyor. Link üzerinden gelen taleplerle son 1 yılda 64 sokak hayvanı sahiplendirilerek yeni yuvalarına adım attı.

SOKAK HAYVANLARININ BESLENMESİNE ÖZEL HASSASİYET

Sokakta yaşayan sahipsiz hayvanlar için yine son bir yılda  10.785 kg kuru mama dağıtılırken, hayvanların beslenmesini daha sağlıklı yerine getirebilmesi de sağlandı.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak sokak hayvanlarının  doğal ortamında beslenmesine katkı sunduklarını da ifade ederek; "Tüm canlıların yaşam haklarının korunması bizim sorumluluk alanlarımızdan birini oluşturuyor. Sahipsiz sokak hayvanlarının beslenme ihtiyacını karşılaması için Keçiören'in muhtelif yerlerine mama ve mama kabı yerleştirdik. Böylece beslenme ihtiyaçlarını daha sağlıklı koşullarda yerine getirebiliyorlar. Kış mevsiminde can dostlarımızı unutmayalım." dedi.

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