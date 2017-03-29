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Keçiören Belediyesi, son 1 yılda 5 kıtadan 423 çifti evlendirerek dünyanın dört bir tarafından evetlere şahitlik etti

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Keçiören Belediyesi, son 1 yılda 5 kıtadan 423 çifti evlendirerek dünyanın dört bir tarafından evetlere şahitlik etti
49 farklı ülkeden çiftler, dünya evine girmek için Keçiören Belediyesi Evlendirme Memurluğu tercih ederken evlenen yabancı uyruklu çiftler arasında birinciliği Suriye, ikinciliği İran, üçüncülüğü Azerbaycan aldı.

Honduras, Vietnam, Belarus, Hollanda, Filipinler, Somali, ABD, Nijerya, Norveç gibi ülkelerden birçok çift Keçiören Belediyesi'nde kendi dillerinde ve Türkçe "evet" dediler.

Evlenme merasimi esnasında kendi geleneklerini de uygulayan çiftler ilginç görüntülere de imza attılar. Birçok ülkeden çiftlerin mutluluğuna tanıklık eden Belediye," dünyanın evi Keçiören" dedirtirken aynı zamanda farklı milletlerin mutluluğunda da pay sahibi oldu.

HIZLI İŞLEM, MUTLU SONUÇ

"Hayırlı işe niyet ettiniz mi acele edin" düsturundan yola çıkan Belediye, hızıyla da parmak ısırtıyor. Otomasyon sistemine geçen Keçiören Belediyesi, yarım saat içinde çiftlerin başvurusunu alıp, nikahını kıydıktan sonra nüfusa tescilini yaptıran tek Belediye olarak da öncü misyonunu sürdürüyor.

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