Keçiören Belediyesi "sosyal belediyecilik" anlayışının bir gereği olarak yardıma ihtiyacı olanları asla yalnız bırakmıyor

Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü yardıma ihtiyacı olanlara yönelik yardım faaliyetlerini sürdürerek dayanışma bağlarını da güçlendiriyor.

Son bir yıl içerisinde Keçiören'de 35.000 kişi belediyenin gıda, sıcak yemek, kıyafet, kırtasiye, ev eşyası yardımlarından faydalandı.

Dayanışmanın ve yardımlaşmanın toplumsal huzura da katkı sağladığına dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Sevgili Peygamberimizin (S.A.V) 'Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir' Hadis-i Şerifini düstur edinen bir milletiz. Çevremizde yardıma ihtiyacı olanlara karşı duyarlı olmak hepimizin vazifesidir. Bizler gönlü bol bir milletiz, hep birlikte sorunların ve zorlukların üstesinden geliriz. Belediye olarak bizler yardım elimizi uzatıyoruz, sizlerin de önce çevrenizdekilerden başlayarak yardım elinizi uzatmanızı arzuluyoruz, sizlerin gücü yetmediği noktada bizlere bildirirseniz, bizler yardıma koşarız." dedi.

Başkan Ak ayrıca özellikle soğuk kış günlerinde yardımlaşmanın ayrı bir önem taşıdığına da dikkat çekti.