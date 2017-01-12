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Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Emekliler Platformu, emeklilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor

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Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Emekliler Platformu, emeklilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor
Düzenlediği sosyal ve kültürel etkinliklerle emeklilerin sosyal yaşamlarına katkıda bulunmayı amaçlayan Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Emekliler Platformu, emeklilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Emekliler Platformunun son bir yılda verdiği rehberlik ve danışmanlık hizmetleri, sosyal, kültürel (tiyatro, sinema, konser)  spor faaliyetleri,  güngörmüş konakları hizmetleri ve gezilerden yaklaşık 2.000 kişi yararlandı.

 

Zaman zaman da emeklilerin bilgi birikimlerini ve hayat tecrübelerini aktarabilecekleri, birbirleriyle ve genç kuşaklarla görüş alışverişinde bulunabilecekleri bir ortam oluşturan Emekliler Platformuyla ilgili Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak şunları söyledi; " Bizler Keçiören'de herkesin vaktini nitelikli ve verimli değerlendirmesi için var gücümüzle çalıyor, hiçbir kesimi ihmal etmiyoruz. Emekli vatandaşlarımızın da hayattan kopmasına izin vermiyor, farklı etkinliklerle birlikte zaman geçirmesine yönelik etkinlikler planlıyoruz."​

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