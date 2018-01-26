Keçiören Belediyesi, Türkiye'nin tek yürek olduğu Afrin Zeytindalı Operasyonu için herkesi Türk Bayrağı asmaya davet ediyor

Keçiören Belediyesi, "Mehmetçiğin yanındayız, Belediyemizden bayrağınızı alın, iş yerinizi, evinizi donatın" adıyla bir kampanya başlattı. Herkesin iş yerini ve evini bayraklarla donatması için ücretsiz Türk Bayrağı dağıtan Belediye, milli duyarlılık oluşturarak 7'den 77'ye herkesin operasyona desteğine de aracılık ediyor.
DUALARIMIZ MEHMETÇİKLE
Hizmet binasını ve belediyeye bağlı tesisleri de ay yıldızlı bayraklarla donatan Keçiören Belediyesi, Mehmetçiğe moral vermek için tüm Keçiören'i Türk bayrağı ile donatmayı hedefliyor.
15 Temmuz'da en fazla şehit veren Keçiören'in devletine bağlılığına vurgu yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, her türlü terör tehdidini ortadan kaldırmak ve Afrin'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimizi terör örgütlerinin baskısından, zulmünden kurtarmak amacıyla başlattığımız Afrin Zeytindalı Operasyonunu milletçe var gücümüzle destekliyoruz. Allah Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun, 80 milyonun duaları onlarla... Dosta güven düşmana korku salan bu operasyonda askerimiz büyük bir başarıyla hedefine ilerliyor, şehitlerimize de Allahtan rahmet diliyoruz. Operasyonun zaferle sonuçlanacağına inancımız tamdır, Türkiye büyük bir devlettir, tarihten bu yana gücüyle, kudretiyle, mazlumlara karşı şefkatiyle, milli kararlılığıyla var olmuştur ve var olmaya da devam edecektir. Hainlere geçit yok! Bizler de başlattığımız Türk Bayrağı kampanyasıyla bu operasyona desteğimizi gösteriyoruz. Herkesi evini ve iş yerini bayraklarla donatmaya davet ediyoruz. Vatandaşlarımız belediye hizmet binamızdan bayrağımızı temin edebilirler. " ifadelerini kullandı.
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