Milli ve manevi konulardaki hassasiyetiyle daima önde olan Keçiören Belediyesi, Türkiye'nin tek yürek olduğu Afrin Zeytindalı Operasyonu için herkesi Türk Bayrağı asmaya davet ediyor.

Keçiören Belediyesi, "Mehmetçiğin yanındayız, Belediyemizden bayrağınızı alın, iş yerinizi, evinizi donatın" adıyla bir kampanya başlattı. Herkesin iş yerini ve evini bayraklarla donatması için ücretsiz Türk Bayrağı dağıtan Belediye, milli duyarlılık oluşturarak 7'den 77'ye herkesin operasyona desteğine de aracılık ediyor.

DUALARIMIZ MEHMETÇİKLE

Hizmet binasını ve belediyeye bağlı tesisleri de ay yıldızlı bayraklarla donatan Keçiören Belediyesi, Mehmetçiğe moral vermek için tüm Keçiören'i Türk bayrağı ile donatmayı hedefliyor.