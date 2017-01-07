  • BIST 77.107
  • Altın 137,557
  • Dolar 3,6304
  • Euro 3,8336
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul -4 °C
  • İzmir 1 °C

Keçiören Belediyesi, vatandaşın sağlığına yönelik çalışmalarını sürdürürken, bilgilendirme çalışmalarına da ağırlık veriyor

»
Keçiören Belediyesi, vatandaşın sağlığına yönelik çalışmalarını sürdürürken, bilgilendirme çalışmalarına da ağırlık veriyor
Keçiören Belediyesi vatandaşın sağlığına yönelik hizmetlerini artarak sürdürürken Belediye sınırları içerisinde bulunan yatağa bağımlı, engelli ve bakıma muhtaç 1.885 kişiye de hasta nakil hizmeti verdi.

Belediye ayrıca sosyal ve kültürel faaliyetleri, STK aktiviteleri, amatör gruplar futbol müsabakalarında da sağlık ekiplerini hazır bulundurarak ilkyardım ve hemşire hizmeti sunuyor.

 

KEÇİÖRENLİ'YE GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ

 

2016 yılında 2.909 kişi de Göz Polikliniğinde muayene olarak sağlıklarına kavuştu. Bilgilendirme ve sağlık kampanyalarına da duyarsız kalmayan Belediye, Sağlık Bakanlığı'nın organ bağışı ve Kızılıay'ın kan bağışı kampanyalarını destekleyici çalışmalar yapıyor. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezinde (KETEM)de kanser taramaları gerçekleştirilirken kanserden nasıl korunacağına dair bilgilendirme çalışmaları da yürütülüyor.

Vatandaşın sağlığına yönelik çalışmalarıyla takdir toplayan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, " Toplum sağlığını korumak bireyin sağlığını korumakla başlar. Toplum sağlığını korumak için düzenli taramalarımız, bilinçlendirme çalışmalarımızla koruyucu ve önleyici sağlık hizmeti veriyoruz." mesajı verdi.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • “Halep Üşüyor” kampanyası kapsamında kışlık yardım malzemelerini taşıyan 2 yardım tırı Keçiören’den yola çıktı31 Aralık 2016 Cumartesi 12:37
  • Zorlu kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan sokak hayvanlarının imdadına Gönüllü Akademisi yetişti30 Aralık 2016 Cuma 14:02
  • Hem doğayı koru hem de sokak hayvanlarını30 Aralık 2016 Cuma 13:37
  • Keçiören Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü 2.219 kişiye ağız muayenesi gerçekleştirdi28 Aralık 2016 Çarşamba 13:18
  • Keçiören'de düzenlenen zabıta seminerine Ankara'daki 20 belediyeden 118 kişinin katıldı27 Aralık 2016 Salı 12:46
  • Keçiören yağan karın ardından beyaz bir örtüye bürünürken kartpostallık görüntüler oluştu24 Aralık 2016 Cumartesi 10:47
  • Keçiören Zabıta Ekipleri yeni yıl için denetimlerini aralıksız sürdürüyor24 Aralık 2016 Cumartesi 10:43
  • Keçiören Belediyesi sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla da takdir topluyor23 Aralık 2016 Cuma 12:08
  • “Avrupa – Akdeniz Bölgesinde Demokrasi Sanatı” projesinin açılış konferansı Keçiören Belediyesi’nde yapıldı22 Aralık 2016 Perşembe 14:53
  • Keçiören Belediyesi Güçsüzler Yurdunda kalan huzurevi sakinleri sağlık taramasından geçirildi21 Aralık 2016 Çarşamba 13:54
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim