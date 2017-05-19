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Keçiören Belediyesi ve Gazi İletişim Fakültesi’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen “Bugün Başkan Sensin” projesinin startı verildi

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Keçiören Belediyesi ve Gazi İletişim Fakültesi’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen “Bugün Başkan Sensin” projesinin startı verildi
Keçiören Belediyesi ve Gazi İletişim Fakültesi’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen Halkla İlişkiler Akademisi’nde birinci seçilen “Bugün Başkan Sensin” projesinin startı Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın da katıldığı programla verildi.

Kurulan kürsüde yeni başkan olan esnaf, öğrenci, müdür, ev hanımı ve engelli vatandaşlar Keçiören için tasarladıkları birbirinden renkli projelerini anlattılar.

 

Kalaba Kent Meydanı’nda düzenlenen programa Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın yanı sıra Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersin Özarslan, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 

SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ DÜZENLERDİM

Projelerini anlatan vatandaşlardan esnaflık yapan Hasan Kahraman, “Ben başkan olsam kuracağım geri dönüşüm projelerimle işsizler için iş imkanı sağlardım. Kadınlarımızın ayda bir gün altın günü düzenlemeleri yerine sigarayı bırakma günü düzenlerdim” derken, üniversite öğrencisi Burcu Yıldırım ise ”İş hayatında engellerle karşılaşan kadınlarımız için kadın dayanışma günü yapardım” diye konuştu. Lise öğrencisi Abdülhamit Sedef de “Bilgili ve geçmişini bilen bir gençlik için bilge insanların maç aralarında, parklarda, ev ev dolaşıp gençlere bir harf öğretmelerini sağlardım” dedi. Engelli öğrenci Semih Çar da, “Refakatçisi olmadan dışarıya çıkamayan engelli kardeşlerim için evde çağrı merkezi uygulamasını yaygınlaştırırdım” fikrini paylaşırken, ev hanımı Tuğba Koç ise “Mahallelerdeki parkları yaş gruplarına göre ayırırdım. Her mahalleye bir kütüphane yapardım. Kimsesizler ve fakirler için aşevleri oluştururdum” diye konuştu.

 

2019’DA BAŞKANLIĞA ADAY OLMANIZI BEKLİYORUM

Vatandaşların projelerini anlatmalarının ardından konuşan Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Bu değerli projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Proje kapsamında öğrencilerimiz ilçemizi gezip halkla iç içe olarak bu projeyi hazırladılar. Yeni belediye başkanları bugün vaatlerini tek tek anlattılar. Burada başkan olan değerli kardeşlerimin her birinin 2019 yılında aday olmalarını bekliyorum” diye konuştu.  Projelerini dinlediği başkanların güzel ve ilginç fikirlerinin olduğunu belirten Başkan Ak, “Bir belediye başkanı her zaman halkla beraber olmalıdır. Halkla ilişkileri iyi olamayan başkan başarılı olamaz. Bugün burada anlatılan projelerin birçoğunu yapmış olduğumuzu görüyorum. Her hafta halkla buluşmalar programımızla bir mahallemize müdürlerimizle birlikte gidiyorum. Vatandaşlarımızın istek ve önerilerini dinliyorum. Sorunu olan kardeşlerimin sıkıntıları bazen onlar evlerine gitmeden halledilmiş oluyor. Burada konuşma yapan her bir başkan arkadaşımı önemsiyorum. Güzel fikirlerini not aldım. Keçiören ve Ankara için güzel ve umut verici bir proje oldu” mesajını verdi.

 

PROJE KEÇİÖREN’DE DEVAM EDECEK

Kurulan kürsüde projelerini tanıtan başkanların birbirinden değerli fikirleri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ersin Özarslan ise, “Yarışmada birinci gelen öğrencilerimiz tarafından hazırlanan proje Keçiören’in muhtelif yerlerinde devam edecek. Bu projenin ortaya çıkmasında emeği geçen öğrencilerimize ve bizlere bu fırsat veren Başkan Mustafa Ak’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

 

Halkla İlişkiler Akademisi’nde birinci olan “Bugün Başkan Sensin” projesinin sahibi öğrenciler de, “Projemizin fakültemiz ve Keçiören için faydalı olduğuna inanıyoruz. Projelerini anlatan başkanlar, belediye başkanı nasıl olunacağının empatisini de kurmuş oldular” dedi. Program toplu hatıra fotoğrafının çekimiyle sona erdi.

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