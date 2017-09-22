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Keçiören Belediyesi ve TÜRK - İŞ'den atık toplayıcıları için büyük iş birliği

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Keçiören Belediyesi ve TÜRK - İŞ'den atık toplayıcıları için büyük iş birliği
Keçiören Belediyesi, TÜRK - İŞ ile yaptığı iş birliği neticesinde atık toplayıcılarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi için ilk adımı attı.

Yunus Emre Kültür Merkezinde startı verilen "Atık Toplayıcılarının Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Projesi" kapsamında bir araya gelen atık toplayıcıları, tanışma toplantısında sorunlarını dile getirme imkanı da yakaladı. Pilot uygulamayla aileleriyle birlikte yaklaşık 100 kişinin katılımıyla gerçekleşecek projenin ilk ayağı iki aylık bir süreyi kapsıyor. Türkiye'de ilk olarak uygulanan ve Keçiören Belediyesi'nin desteklediği proje ile atık toplayıcılarının iş sağlığı ve güvenliği, çocuk işçiliğin önlenmesi, sağlık ve hijyen koşullarının sağlanması amaçlanıyor.

Sokak Atık Toplayıcıları Derneği Başkanı Recep Kahraman projeye desteklerinden ötürü Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'a teşekkür ettiklerini dile getirerek, "Keçiören Belediyesi bize öncülük yapacak, bizler daha sağlıklı ve hijyenik koşullarda çalışma imkanına kavuşacağız. Fiziki şartlarımız düzelecek ve çalışma saatlerimiz de normalleşecek." diye konuştu.

Keçiören Belediyesi ile TÜRK - İŞ arasında imzalanacak protokolle eğitim sürecinin başlaması planlanıyor.

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