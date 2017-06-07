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Keçiören Belediyesi, Yeşilöz, Kamil Ocak, Çaldıran ve Yeşiltepe Mahallelerini iftarda aynı sofra etrafında buluşturdu

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Keçiören Belediyesi, Yeşilöz, Kamil Ocak, Çaldıran ve Yeşiltepe Mahallelerini iftarda aynı sofra etrafında buluşturdu
Ramazan ayında kurduğu iftar sofraları ile paylaşmanın en güzel örneklerinden birisini veren Keçiören Belediyesi, Yeşilöz, Kamil Ocak, Çaldıran ve Yeşiltepe Mahallelerini aynı sofra etrafında buluşturdu.

Çaldıran pazar yerinde kurulan mahalle iftarı sofrası dört mahallenin sakinlerinin yanı sıra, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Mahpeyker Sert, Keçiören TOGEM Başkanı Ayten Aydın, Belediye Meclis Üyeleri ve muhtarları da ağırladı.

İHTİYAÇ SAHİBİ GÖRÜRSENİZ HABER VERİN

İftar programı, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasıyla başladı. Bütün masaları gezerek vatandaşlar ile sohbet eden Başkan Ak “Hayırlı Ramazanlar” diledi. On bir ayın sultanı, rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif’in bütün Müslümanlara barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Mustafa Ak, “Cenab-ı Allah tuttuğumuz oruçları, ettiğimiz duaları, yaptığımız hayırları kabul etsin inşallah. İçerisinde Kadir Gecesi’nin olduğu ve Cenab-ı Allah’ın birçok vaatlerinin bulunduğu bu ayda yaptığımız ibadetlerin çok önemli olduğunu bilmeliyiz. Yoksula, fakir fukaraya, kimsesize yardım edip sofralarımızda ağırlayalım. İhtiyaç sahibi tanıdıklarınız varsa, bizlere haber verin, ellerinden tutalım. Tutmazsak Cenab-ı Allah bunu hesabını bizlerden sorar” dedi.

MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZ İÇİN DUA EDELİM

Mahallelerde kurdukları iftar sofralarında çocuk, genç, yaşlı, zengin, fakir her kesimden insanı aynı sofra etrafında buluşturduklarına dikkat çeken Başkan Ak, “Allah’a şükürler olsun ki, bizler bu imkana sahibiz. Suriye, Irak ve daha birçok yerde mazlum kardeşlerimiz bu imkana sahip değiller ve bu huzuru arıyorlar. Onlar için de bu aylarda sık sık dua edelim, vatanlarında huzur barış ve sağlık içerisinde yaşasınlar inşallah” diye konuştu. Mustafa Ak, Türkiye’nin savaştan kaçan Suriyeli kardeşlerine ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, “Burada bize misafir olan Suriyeli kardeşlerimize de, Peygamberimiz Medine’ye hicret ettiği zaman ensarın muhacire davrandığı gibi davranalım. Allah bunun ecrini bizlere verecektir. Bütün şehitlerimize Cenabı Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Mübarek Ramazan-ı Şerif’i rahmet, mağfiret, bereket içerisinde geçirmenizi diliyorum” mesajını verdi.

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