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Keçiören Belediyesi, Yükseltepe Kentsel Dönüşüm Projesinde tapu dağıtımına başladı

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Keçiören Belediyesi, Yükseltepe Kentsel Dönüşüm Projesinde tapu dağıtımına başladı
Keçiören Belediyesi tarafından çarpık kentleşmenin önüne geçmek ve sürdürülebilir bir kentsel gelişim sağlamak amacıyla yapılan Yükseltepe Kentsel Dönüşüm Projesinde tapu dağıtımına başlandı.

Keçiören riskli yapılardan arındırarak yaşam kalitesi yüksek, modern kentleşmeyi sağlayacak 1 milyon 79 bin metrekarelik dönüşüm alanına sahip projenin ilk etabında 1.271 konut inşa ediliyor.

ŞU ANA KADAR YAKLAŞIK 1.000 GECEKONDU YIKILDI

Keçiören Belediyesi'nin yaptığı bu en büyük Kentsel Dönüşüm Projesiyle 1727 gecekondu, yerini modern ve güvenli konutlara bırakacak. Tapulu 1180 tane gecekonduda yaşayan hak sahipleri müteahhitlerle doğrudan anlaşarak, yeni, modern binalarına kavuşacak. Tapusu olmayan gecekondu sahipleri için yapılan 451 sosyal konutlar ise bitme aşamasına geldi, şu ana kadar 22 konut sahibi tapusuna kavuştu.

 İzolasyon, ısı yalıtımı, mantolaması olan güvenlik, 3 asansör ve merkezi ısıtmalı konutlar 100 m²'de 14 - 15 katlı ve 2 + 1 olarak tasarlandı.

Sosyal konutlar haricindeki diğer konutlar ise 3 +1, 4 +1, 2 + 1 olarak 14 ve 17 kat arası planlandı.

3. ADADA DA HARFİYAT ÇALIŞMASI BAŞLADI

1271 konutluk dev projede sosyal yaşam alanlarından, özel donatılara, modern ve kimlikli yapılardan, estetik çevre düzenlemelerine kadar her detay düşünüldü. Kentsel dönüşümle birlikte mahalle ölçekli ve planlı yapılar şehrin görüntüsüne ve yaşam kalitesinin yükselmesine ayrı bir değer katacak. Böylece kentin dokusunu bozan, riskli, sorunlu yapılar yerine şehre canlılık, modern bir kimlik kazandırılacak.

Yeşil alanlar ve parklar, otoparklar, çocuklar için oyun alanları, sosyal tesisler, pazar, eğitim ve sağlık için ayrılmış alanlar da proje içerisinde yerini alacak. Tekil adalardan mahalle bazlı, ölçekli bir yapılanmaya geçilecek. Böylece hem Keçiören’in cazibesi artacak hem de Keçiören yerleşim yeri olarak modern ve nitelikli konutlarıyla tercihlerde ön sıraya yerleşecek.

Sosyal konutlar ve Vadikent konutları haricinde Tepekent Projesinde de ruhsatın alınmasının ardından harfiyat çalışması başladı. Tepekent Projesi için 60 gecekondu yıkılırken 250 yeni konut yapılacak. İçerisinde iş merkezlerinin de olacağı bu çalışma ile Yükseltepe Kentsel Dönüşüm Projesi son hızla devam edecek.

KEÇİÖREN EN BÜYÜK SİTE TOPLULUĞUNA KAVUŞUYOR

Örnek olan proje ile ilgili Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak şunları söyledi; "Biz Keçiörenli'nin modern, güvenli konutlarda mutlu ve huzurlu yaşama hakkı olduğunu düşünüyor, Keçiören'deki çarpık kentleşmenin önüne geçiyoruz. Keçiören'in şehir kimliğine yakışan Yükseltepe Kentsel Dönüşüm Projemiz tamamlandığında Keçiören ortalama 100 siteden oluşan en büyük site topluluğuna kavuşacak."

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