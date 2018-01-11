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Keçiören Belediyesi'ne bağlı Aile Eğitim Merkezinde sağlıklı beslenme eğitimi alan kursiyerler sertifikalarını aldılar

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Keçiören Belediyesi'ne bağlı Aile Eğitim Merkezinde sağlıklı beslenme eğitimi alan kursiyerler sertifikalarını aldılar
Keçiören Belediyesi'ne bağlı Aile Eğitim Merkezinde sağlıklı beslenme ile ilgili 12 haftalık eğitim sürecini tamamlayan 54 katılımcının sertifikalarını Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak verdi.

Aile Eğitim Merkezinde düzenlenen kahvaltılı programda beslenme okulu kursiyerleri sertifikalarını Başkan Ak ve eşi Hatice Ak'tan aldılar. Kursların günlük hayatta uygulandığında  faydalı olduğunu ifade eden Ak, "Kurslarımız sizin günlük hayatınızı kolaylaştırmanın yanı sıra hayatınıza da farklılık katıyor ve zenginleştiriyor. Hayat kalitenizi artırma noktasında bu kurslara devam etmeniz önemli... Kişisel gelişiminize katkı sunan kurslarımızın ilgi görmesinden son derece memnunuz. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyor ve öğrenme sürecinin hayat boyu devam ettiğini de hatırlatıyorum." ifadelerini kullandı.

Aile Eğitim Merkezi'nin 9 yıldır faaliyette olduğunu belirten Ak, "Aile Eğitim Merkezimiz açıldığından bu yana 24.259 kişiye danışmanlık, 63.628 kişiye de seminerlerle eğitim hizmeti verdi.  Ailelerin karşılaştığı iletişim sorunlarından tutun da , evlilik öncesi danışmanlık dahil birçok konuda seminerler vererek toplumun en büyük yapı taşı ailenin bütünlüğünü koruma gayretinde oluyoruz." bilgisini verdi. Kursların çok faydalı olduğunu ifade eden katılımcılar, kurs süresinin daha da uzatılması talebini de Başkan Ak'a ilettiler.

Program sonrası Başkan Ak, KEÇMEK'in (Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları) nakış, örgü, ebru, kuaförlük, konfeksiyon, çini  sınıflarını gezerek kursiyerlerle kısa süreli sohbet etti. Kursiyerlerin çalışmalarını da inceleyen Ak, yeteneklerin gelişmesi  ve meslek edinmenin öneminin de altını çizdi.

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