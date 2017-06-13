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Keçiören Belediyesi’nin büyük ilgi gören Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nin 8.’sinde sahne bu kez İran’ın oldu

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Keçiören Belediyesi’nin büyük ilgi gören Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nin 8.’sinde sahne bu kez İran’ın oldu
Kalaba Kent Meydanı’nda İran Kültür Evinin de açıldığı geceye ev sahibi Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın yanı sıra İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad Ebrahim Taherian Fard..

Kalaba Kent Meydanı’nda İran Kültür Evinin de açıldığı geceye ev sahibi Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın yanı sıra İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad Ebrahim Taherian Fard, Meclis İdare Amiri ve AK Parti Hayat Milletvekili Orhan Karasayar, 22. ve 23. Dönem AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Yıldırım, İran Kültür Müsteşarı Hasan Safarkhani, Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

TERÖRÜN KÖKÜNÜN KAZINMASI İÇİN İŞ BİRLİĞİ ŞART

Kur’an Tilaveti ile başlayan programda Tahran’da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından iki ülkenin milli marşları çalındı. İran’da meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek konuşmasına başlayan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, terörün kökünün ancak uluslararası iş birliği ile kazınacağını vurguladı. Ak, “Sınırları aşan kardeşlikte bugün İran’ı misafir ediyoruz, İran kadim medeniyetlerdendir. Sanat ve kültürel bakımdan oldukça zengindir. Her sene İran’ı mutlaka ağırlarız.” dedi. Başkan Ak sözlerini “Rahmet, bereket, mağfiret ayı Ramazanın tüm İslam Alemine barış ve huzur getirmesini diliyorum.” diyerek noktaladı.

BÜYÜK TÜRKİYE 15 TEMMUZ’DAN ALNI AK ÇIKTI

İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Mohammad Ebrahim Taherian Fard ise dost ve kardeş Türkiye ile Ramazanın bereketini geçen yıl olduğu gibi yine birlikte yaşamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Büyükelçi Fard, “Geçen yıldan beri Türkiye’deyim. 15 Temmuz olayına şahit oldum. Büyük Türkiye milleti bu olaydan alnı ak çıktı, bu başarı için büyük Türkiye halkını tebrik ediyorum. Terörün amacına ulaşamayacağını herkese gösterdi. Bildiğiniz gibi Tahran’da da saldırılar oldu, Allah’a şükür ki başarısız oldu, hüsranla sonuçlandı.”  Ankara Büyükelçisi Mohammad Ebrahim Taherian Fard İran ile Türkiye arasındaki kültürel, iktisadi ve siyasi iş birliğinin devam edeceğini vurguladığı konuşmasını “Yaşasın Türkiye – İran dostluğu” diye tamamladı.

Meclis İdare Amiri ve AK Parti Hayat Milletvekili Orhan Karasayar Tahran’daki terörü lanetleyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi; “Biz de terörle uzun yıllardır mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde komşu ülkelerle birlikte terörle mücadelede sabırla hareket edersek terörü bölgede bitiririz. Coğrafyamızdaki bu güzellikleri komşularla birlikte el ele vererek korursak coğrafyamız bölgenin en güçlü coğrafyası olur.” Karasayar bu etkinliklerle komşuların kültürlerini daha yakından tanıma fırsatı bulduklarına da dikkat çekti.

Sefirani Nur İlahı Grubunun ardından sahne alan Dilaheng Mahalli Musiki Grubu keyifli anlar yaşatırken, İran Ayaklar Tiyatrosu da sahnede renkli anlara imza attı. Dilemon Müzik Grubunun İran şarkılarından örnekler sergilediği gecede Türk ve İran bayrakları sallanarak dostluk mesajları verildi. İranlı Ödüllü Hat Sanatçısı Gholamhossein Altafi ise sahnede yaptığı tabloyu gecenin sonunda Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’a hediye etti.

Protokolün hediye takdiminin ardından gecenin sonunda İran’dan gelen misafirler ile Başkan Ak hep birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

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