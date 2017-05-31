Keçiören Belediyesi’nin düzenlediği 8’nci Uluslararası Ramazan Etkinlikleri’nde Kerkük rüzgarı esti

Irak Kerkük Gecesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, tüm dünyaya Kerkük ile ilgili mesaj vererek, “Kerkük’te hiç kimse bir oldu bitti yapamaz, yaparlarsa dünyayı başlarına yıkarız” dedi.

Kalaba Kent Meydanı ’nda gerçekleşen program Kırşehir Kültür Evi ’nin açılışı ile başladı. Geceye ev sahibi Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Kırşehir Milletvekili Salih Çetinkaya, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve 22. Dönem Kırşehir Milletvekili Hacı Turan, Elazığ eski Milletvekili Tuncay Şekercioğlu, Kırıkkale eski Milletvekilleri Sadık Avundukluoğlu ve Abdurrahman Ünlü, Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Dr.Hicran Kazancı, Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Fatih Türkcan, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara Şubesi Başkanı Abbas Türkmen, Türk Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı Durhasan Koca, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan ve Kırşehirli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hilmi Gökçınar da katıldı.

BİR GECE ANSIZIN GELİR, PAÇAVRALARINI BAŞLARINA GEÇİRİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan selam getirdiğini belirten Yalçın Topçu, “Bereket, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazanınızı kutluyorum. Karabağ’daki işgale Rabbim son versin. Srebrenitsa Katliamı’nın hesabını da bir gün inşallah bizim insanımız soracak” dedi. Başkan Mustafa Ak’ın 8 yıldır gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz ile kadim şehirlerimizi Ankara’da kucaklaştırdığını söyleyen Topçu, Kerkük ile ilgili bir anısını da “70’li yıllarda duvarlara yazı yazmak modaydı. Karakolla, nezaretle tanışmamın tek nedeni ‘Kerkük Türk’tür, Türk kalacaktır’ yazısıydı” şeklinde paylaştı. Konuşmasında Kerkük ile ilgili önemli mesajlar veren Topçu, “PKK kalıntısı yöneticiler, kendi başlarına bir şey yapmak istiyorlar. Uzun Adam bir gece ansızın gelir, paçavralarını başlarına geçirir. Kerkük ’te hiç kimse bir oldu bitti yapamaz, yaparlarsa dünyayı başlarına yıkarız. Tüm dünyaya sesleniyoruz. Ay yıldızla, gök bayrakla düşman olurlarsa vay başlarına… AB ülkelerine de sesleniyoruz. Ay yıldızla dostluk onlara kazandırır, çetelerle birlikte olurlarsa kaybederler” ifadelerini kullandı. Topçu, küresel terörle mücadelesinde Türkiye’nin yanında olsalardı, bugün AB başkentlerinde bombaların patlamayacağını vurgulayarak, “Ay yıldızla dostluk herkese kazandırır. Irak’ta Kerkük, Suriye’de Türkmendağı üzerinde bir oldu bitti yapmayı planlıyorlarsa, büyük bir yanlış içerisindeler. Uzun Adam’ın da dediği gibi ‘O topraklarda olacağız, o masada olacağız” diye konuştu.

BİZİM İÇİN KIRŞEHİR NEYSE KERKÜK DE ODUR

Mustafa Ak’ı yürekten kutladığını kaydeden Nevzat Ceylan ise, “Bütün Türk dünyasından ve İslam coğrafyasından kardeşlerimizi 8 yıldır Keçiören’de misafir ediyor. Aynı zamanda Keçiören’de çok güzel hizmetler gerçekleştiriyor. Böyle bir Başkana sahip oldukları için Keçiörenlileri şanslı sayıyorum” dedi. Salih Çetinkaya da, Kırşehirlilere verdiği destek için Başkan Ak’a teşekkür ederek, “Rabbim birliğimizi, dirliğimizi bozmasın. Bizim için Kırşehir neyse Kerkük de odur” mesajını verdi.

Başkan Mustafa Ak ise, Uluslararası Ramazan Etkinlikleri ’nde Irak Kerkük Türkmenleri ne misafir olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Ayrıca Kültür Evi’nin açılışını gerçekleştirerek Kırşehirli kardeşlerimize de misafir oluyoruz. Uluslararası Ramazan Etkinliklerimize 8 yıl önce başladık, ‘sınırları aşan kardeşlik’ dedik ve kardeşlerimizle Keçiören’e buluştuk. Onların kültürlerini öğrenip, onlara misafir oluyoruz. Hemşehri derneklerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz Hemşehri Buluşmalarımızda da Anadolumuzun güzelliklerini, zenginliklerini tanıtıyoruz” diye konuştu. Keçiören’de Ramazan akşamlarında birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güzel örneklerinin sergilendiğinin altını çizen Mustafa Ak, “Bütün İslam aleminin Ramazan-ı Şerif’i mübarek olsun. Yapmış olduğumuz ibadetleri Cenab-ı Allah kabul etsin inşallah” dedi.

KERKÜK TÜRKÜLERİ SESLENDİRİLDİ

Abbas Türkmen de, Kerkük Türkmenleri ni misafir eden Başkan Ak’a teşekkür ederek, “Bizlere ve buradaki hemşehrilerimize her türlü desteği veriyor. Çok zor günlerde Kerkük’e gelip iftar yaptı. İnşallah Irak Telafer de özgürlüğüne kavuşur ve bir iftar da orada yaparız” temennisinde bulundu. Hilmi Gökçınar ise, verdiği destek ve gösterdiği ilgi için Başkana bütün Kırşehirliler adına teşekkür etti.