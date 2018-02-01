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Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği "Etkili İletişim ve Motivasyon" söyleşisi yoğun ilgi gördü

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Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği "Etkili İletişim ve Motivasyon" söyleşisi yoğun ilgi gördü
Eğitici programlarıyla daima önde olan ve alanında uzman isimleri Keçiörenli'lerle buluşturan Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği "Etkili İletişim ve Motivasyon" söyleşisi yoğun ilgi gördü.

Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'ni hınca hınç dolduran vatandaşlar kişisel gelişim uzmanı yazar Alişan Kapaklıkaya'nın Etkili İletişim ve Motivasyon konulu söyleşisini can kulağı ile dinlediler. Program öncesi kitaplarını da imzalayan Kapaklıkaya aile içi iletişim, negatif ve pozitif iletişim dilinin önemini örnekleriyle anlattı.

Zaman zaman esprili diliyle salondakileri gülümseten ve örnekleriyle de bol alkış alan Kapaklıkaya, "Milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesille toplumumuz daha da gelişecektir. Atatürk'ün dediği gibi "Fikri hür, vicdanı hür ve irfanı hür nesiller" ile geleceğimizin daha parlak olacağına inanıyorum. Başkanımız Mustafa Ak'a da teşekkür ediyorum, bu program sayesinde bir araya geldik, ilginize çok teşekkürler..." ifadelerini kullandı.

Aydın, Konya, Kırşehir gibi illerden gelenlerin de ilgi gösterdiği söyleşi programında Kapaklıkaya ebeveynlerin çocuklarına sevgisini göstermekten çekinmemeleri gerektiğini de özellikle vurguladı.​

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