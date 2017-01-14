Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği kültürel etkinlikler ve yaşam alanları büyük ilgi görüyor

Keçiören Belediyesi sanatsal ve kültürel etkinliklerle sadece Keçiören'e değil Ankara geneline ulaşmayı sürdürüyor.

Bünyesindeki kurs ve kültür merkezleriyle de gözde olan Keçiören Belediyesi kültürel programlarındaki çeşitlilikle de büyük beğeni kazandı. KEDEM (Keçiören Eğitime Destek Merkezi) ve KEÇMEK'lerden (Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları) yaklaşık 20 bin kişi yararlanırken özellikle eğitici faaliyetleriyle gözde olan Aile Eğitim Merkezi son 1 yılda 1.344 kişiye kişisel danışmanlık hizmeti verdi, düzenlediği 150 seminerle de 15.000 kişiye ulaştı.Yonca Yaşam Merkezinden faydalananların sayısı 4 bin olurken Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen programlara 256.100 kişi, Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezindeki programlara ise 117 bin kişi katıldı.

9 tiyatro oyununu ise 100.540 kişi izlerken, Çanakkale ve Konya'ya düzenlenen gezilere de 5.100 kişi katıldı. Sergiler, yarışmalar, konserler, festivaller, açılışlar ve önemli gün etkinliklerine katılanların sayısı ise 1 milyona ulaştı.

Keçiören'deki kültürel etkinliklerin çeşitliliğine dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak; "Keçiörenli'nin sanata ve kültüre olan ilgisi bizleri memnun ediyor, sadece Keçiören'e değil Ankara'ya hitap eden etkinliklerimizle hem değerlerimizi yaşatıyor, hem eğlence ile bilgiyi bir araya getiriyoruz. Keçiören 2017'de de kültürel etkinliklerde tüm vatandaşlarımızın buluşma adresi olacak." dedi.​