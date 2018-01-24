Keçiören için her alanda iş birliğine devam ediliyor

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak Keçiören'in daha güzel ve daha başarılı olması için her alanda iş birliğine devam edeceklerini söyleyerek..

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak Keçiören'in daha güzel ve daha başarılı olması için her alanda iş birliğine devam edeceklerini söyleyerek makamında Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekili Hüseyin Kaya ve Milli Takımlar Koordinatörü Adem Varlık'ı ve Hayvan Hakları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Haydar Özkan'ı kabul etti.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN DAHA ÇOK İŞ BİRLİĞİ

Makamında Hayvan Hakları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Haydar Özkan'ı kabul eden Başkan Ak, "Tüm canlıların yaşam haklarının korunması bizim sorumluluk alanlarımızdan birini oluşturuyor. Sahipsiz sokak hayvanlarının gerek beslenme gerekse barınma ihtiyaçlarını karşılama noktasında önemli çalışmalar yapıyor ve hayvan severlerle de iş birliğimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Keçiören'de yaşayan sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik 100 hayvan kapasiteli Geçici Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinin 2012 yılından beri hizmet vermesinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Özkan ise, "Keçiören Belediyesi, sokak hayvanlarının bakımı, yaralı ve hasta olanların tedavileri, aşılama ve kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştirmenin yanında sahiplendirme de yapıyor. Bizler de bu çalışmaları yakınen takip ediyoruz, buraya gelmeden önce Rehabilitasyon Merkezini de ziyaret ettik. Sokak hayvanlarına yönelik iş birliğimiz devam edecek. Birlikte çok daha güzel çalışmalar yapacağımıza inanıyorum." dedi.

SPOR VE SPORCUYA TAM DESTEK

Spor ve sporcunun yanında olduğunu her fırsatta dile getiren Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak'ın diğer konukları ise Türkiye Güreş Federasyonu Başkan Vekili Hüseyin Kaya ve Milli Takımlar Koordinatörü Adem Varlık oldu.

Kaya ve Varlık Keçiören'in sportif yatırımlarla güçlendiğine dikkat çekerek, "Profesyonel ve amatör sporcular için Keçiören'in en büyük spor salonu Taha Akgül'ün yakında hizmete girecek olması önemli bir gelişme... Keçiören spor müsabakalarında başarılı dereceler alan bir ilçe... Bu nedenle sporcunun desteklenmesi bizleri sevindiriyor. Sizlerin desteği ve donanımlı tesislerin Keçiören'de hizmet vermesiyle giderek çok daha önemli başarılar kazanılacağına inancımız tam..." ifadelerini kullandılar.​