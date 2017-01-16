Keçiören Konservatuvarı Çocuk Korosu, Türk Halk Müziği konserinde seslendirdiği türkülerle izleyicileri Anadolu turuna çıkardı

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Keçiörenli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Şef Nail Demircioğlu yönetimindeki koro, hem hüzünlü hem de neşeli türkülerden oluşan repertuarıyla izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Belediye Konservatuvarı Çocuk Korosu’nu tebrik ederek, “Koromuz birbirinden güzel türküleri başarıyla seslendirdi. Koromuzda belki de geleceğin ünlü sanatçıları yer alıyor. Çocuklarımıza bu güzel eğitimi veren hocalarımıza ve onlara destek olan siz değerli velilerimize teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.​