  • BIST 81.605
  • Altın 145,290
  • Dolar 3,7592
  • Euro 3,9802
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 10 °C

Keçiören Konservatuvarı Çocuk Korosu, Türk Halk Müziği konserinde seslendirdiği türkülerle izleyicileri Anadolu turuna çıkardı

»
Keçiören Konservatuvarı Çocuk Korosu, Türk Halk Müziği konserinde seslendirdiği türkülerle izleyicileri Anadolu turuna çıkardı
Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Keçiörenli vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Şef Nail Demircioğlu yönetimindeki koro, hem hüzünlü hem de neşeli türkülerden oluşan repertuarıyla izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Belediye Konservatuvarı Çocuk Korosu’nu tebrik ederek, “Koromuz birbirinden güzel türküleri başarıyla seslendirdi. Koromuzda belki de geleceğin ünlü sanatçıları yer alıyor. Çocuklarımıza bu güzel eğitimi veren hocalarımıza ve onlara destek olan siz değerli velilerimize teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.​

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • “El Deliye Biz Akıllıya Hasret” adlı oyun Yenimahalleli vatandaşlara ücretsiz olarak sunuldu14 Ocak 2017 Cumartesi 11:54
  • Keçiören Belediyesi'nin düzenlediği kültürel etkinlikler ve yaşam alanları büyük ilgi görüyor14 Ocak 2017 Cumartesi 11:46
  • 50’inci Yıl Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda Küçük Prens Masal Gezegeninde” adlı oyun sergilendi12 Ocak 2017 Perşembe 11:16
  • ADOB’DAN FANTASTİK ÇOCUK OYUNU12 Ocak 2017 Perşembe 11:09
  • Çankaya Belediyesi, büyük ozan Nazım Hikmet’in 115. doğum günü kutlamalarını Ankaralılarla buluşturuyor12 Ocak 2017 Perşembe 10:56
  • SINIR TANIMAZ ÖZGÜRLÜK DUYGUSU “CARMEN”11 Ocak 2017 Çarşamba 14:18
  • Damon Albarn ile Suriyeli Müzisyenler Orkestrası'nın konser kayıtları 13 Ocak Cuma günü Türkiye’de yayımlanıyor11 Ocak 2017 Çarşamba 12:12
  • Yunus Emre Kültür Merkezi’nde “Türk Müziğinden Esintiler Solistler Geçidi” konseri düzenlendi11 Ocak 2017 Çarşamba 11:51
  • BÜYÜKELÇİ SEDEF YAVUZALP “Tarihte Mozaik Yolcuğu” RESİM SERGİSİ10 Ocak 2017 Salı 13:57
  • Türkistan Milli Birliği (TMB) ve Liderleri Paneli10 Ocak 2017 Salı 12:53
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim