Keçiören Metrosu 5 Ocak Perşembe günü hizmete açılacak

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAŞBAKAN YILDIRIM, BAKAN ARSLAN VA BAŞKAN GÖKÇEK, YARIN (5 OCAK PERŞEMBE) DÜZENLENECEK TÖRENLE KEÇİÖREN METROSU’NU HİZMETE AÇACAK.

Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaatına başlanan ve Ulaştırma- Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na devredilerek yapımı tamamlanan Keçiören Metrosu, yarın ( 5 Ocak Perşembe) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma- Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in katılacağı törenle hizmete açılacak.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM)- Keçiören ( Şehitler-Gazino Durağı) arasında yapımı gerçekleştirilen M4 Keçiören Metrosu’nun saat 14.00’da Keçiören Belediyesi önünde düzenlenecek açılış törenine; binlerce vatandaşın katılması da bekleniyor.

Başkent’in en büyük ikinci ilçesi Keçiören’in trafiğine ve toplu taşıma sistemine büyük kolaylık sağlayacak olan 9 bin 200 metre uzunluğundaki Keçiören Metrosu, 9 istasyondan oluşuyor.

AKM-Keçiören arasındaki metro hattının bina ve inşaat yapım çalışmalarına Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz 2003 tarihinde başlandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla 306 milyon 410 bin (eski parayla 306 trilyon) TL harcayarak inşaatını yüzde 43,19 seviyelerine getirdiği Keçiören Metrosunu, 25 Mart 2011 tarihinde Ulaştırma- Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na devretti.

AKM-Keçiören arasındaki seyahat süresini 17 dakikaya indirecek metro hattında, başlangıçta 6 set (3’lü dizi) vagonlarla, 7 dakika aralığıyla hizmet verilecek. İhtiyaca göre ileriki dönemlerde servis aralığı daha da kısalacak olan Keçiören Metrosu’ndan, AKM istasyonunda Batıkent Metrosu’na aktarma sağlanacak.

Bakanlık tarafından yapımı tamamlanan ve yolcu taşımacılığına 5 Ocak Perşembe günü başlanacak olan Keçiören Metro hattı, Şehitler (Gazino), Dutluk, Kuyubaşı, Mecidiye, Belediye, Meteoroloji, Dışkapı, ASKİ ve AKM istasyonlarından oluşuyor.