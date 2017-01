Keçiören yıllardır heyecanla beklediği metrosuna kavuştu. 15 Ocak’a kadar ücretsiz hizmet verecek Keçiören Metrosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.

Keçiören Meydanı’nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın yanı sıra, bakanlar, milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da hazır bulundu.

15 OCAK’A KADAR ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Keçiören Metrosu’nun hayırlı uğurlu olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu eserin Başkentimize kazandırılmasında emeği geçen Sayın Başbakan, ondan sonraki Bakan arkadaşlarımız, teknokrat, bürokrat arkadaşlarımız, Büyükşehir Belediyemiz, İlçe Belediyemiz, yüklenici firmalarımız, mimarından mühendisine, işçisine herkese teşekkür ediyorum. 1 milyar lira yatırım bedeli olan ve 9 bin 220 metre uzunluğuyla 9 istasyona sahip bu metroyla Keçiören’de yaşanan trafik sıkıntısının önemli ölçüde çözüme kavuşacağına inanıyorum. Yaklaşık 11 yıl Keçiören’de ikamet etmiş bir kardeşiniz olarak yaşadığınız sıkıntıları gayet yakından biliyorum. Sabrın sonu selamettir. Hem biraz geç hem de biraz güç olan bu projenin nihayet bitirilmiş olmasını en az sizler kadar sevinçle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Ben de tüm Keçiörenli kardeşlerimden, komşularımdan özellikle haklarını helal etmesini istiyorum” dedi. Metronun biniş ücretinin 2.5 TL olarak belirlendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı, “Ayın 15’ine kadar ücretsiz hizmet verecek” müjdesini de paylaştı.

DİK DURUŞUN EN GÜZEL ÖRNEĞİ KEÇİÖREN

Esenboğa Havalimanı istikametine yapılacak banliyö hattının Kuyubaşı’na bağlanmasıyla Keçiören’in ulaşım sorununun tamamen ortadan kalkacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artık Keçiören’de yaşamak çok daha ayrıcalıklı bir hal alacaktır. Keçiörenlilerin sergilediği birlik, beraberlik, dayanışma örneği son dönemde sürekli tahrik edilmeye çalışılan farklılıklarımızı çatıştırma çabalarına verilmiş en güzel cevaptır. 15 Temmuz Keçiören’in dik duruşunun en güzel örneğidir. Biliyorum ki Keçiören’de kimse kimseye ‘Bu Türk mü, Kürt mü, Çerkez mi?’ diye bakmaz. Kimse kimseye ‘Bu Sünni mi Alevi mi?’ diye bakmaz. Burada herkes insandır, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır, komşudur, dosttur, kardeştir. Biz her yerde her zaman tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet dediğimizde en gür cevabı Keçiören’den aldığımızı biliyoruz. Türkiye’yi ayakta tutan ruh işte budur. Bunun için her fırsatta kimi zaman etnik, kimi zaman mezhep farklılıkları üzerinden milletimizi birbirine düşürmeye çalıştılar. Denemedikleri yol kalmadı, ama başarılı olamadılar, Allah izniyle olamayacaklar. Kardeşliğimizi bozamadılar, bozamayacaklar” diye konuştu.

BİZ YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak hayat tarzı tartışması üzerinden toplumun bir kesimini diğerine karşı tahrik etmek isteyenlerin olduğunu, ama bu çabaların yine başarısızlığa uğradığını belirterek, “Bu milleti tanımayanlar açsınlar Çanakkale’ye, İstiklal Harbimize baksınlar. Daha da geriye gidip Malazgirt’ten başlayarak bin yıldır bu toprakları nasıl vatan kıldığımıza baksınlar. Varsa aynı bedeli ödemeyi göze alan, buyursun gelsin, hodri meydan diyoruz. Adam gibi karşımıza çıkamayanlar terör örgütleri aracılığıyla bizi arkadan hançerlemenin hesabı içerisindeler. Bizi DEAŞ ile mücadele etmiyor diye ahlaksızca itham edenlerin, bu örgütün karşısına çıkınca ‘daha ileri gitmeyin’ demeleri boşa değil. Biz kendi göbeğimizi kendimiz kestik, yoluma devam ediyoruz” mesajını verdi. Bu iddiaları dile getirenlerin derdinin bölgeyi DEAŞ’tan ve diğer terör örgütlerinden temizlemek olmadığını, aksine bölgeyi kan ve ateş denizine dönüştürmeye çalıştıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ha DEAŞ, ha PKK, ha DHKPC, ha FETÖ… Hiçbirinin birbirlerinden farkı yok. Bizim için oradaki insanlar bin yıllık kardeşliğimiz olan, akrabalarımız, soydaşlarımız olan, kendimizden ayrı görmediğimiz kardeşlerimizdir. Şayet biz tehditleri orada karşılamazsak, oradaki kardeşlerimizin güvenliğini, huzurunu koruyamazsak kendi evimizde mutlu ve müreffeh yaşama imkanını bulamayız. Türkiye’nin güvenliği Gaziantep’te değil Halep’tedir, Hatay’da değil İdlib’te, Mersin’de değil Kıbrıs’ta, Artvin’de değil Batum’da, Trakya’da değil Balkanlar’da başlar, bunu böyle bilin” dedi.

GAZİNO İSTASYONU ŞEHİTLER İSTASYONU OLDU

Başbakan Binali Yıldırım da, Keçiören Metrosu’nun ilçede yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştıracağını ve bölgenin trafik yükünü hafifleteceğini dile getirerek, “9 tane durağı var. Günde tam kapasiteyle çalıştığında 50 bini bulacak, yılda 270 milyon yolcu taşıyacak kapasiteye ulaşacak. Sefer aralıkları bir buçuk dakikaya kadar inebilecek. Sistem buna göre dizayn edildi, sinyal sistemi buna göre yapıldı” diye konuştu. Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde Keçiörenli bir gencin kendisine “Aşkımız Keçiören Metrosu gibi olsun, hiç bitmesin” diye bir söylem oluştuğundan bahsettiğini hatırlatan Yıldırım, “Gençler için de yeni bir tavsiyem var, siz yeni bir slogan bulun. Aşkınız devam etsin, ama Keçiören Metrosu bitti” esprisini yaptı. Keçiören Metrosu’nun Gazino semtinden başladığını, ancak 15 Temmuz’dan sonra bu istasyonun ismini değiştirdiklerini kaydeden Başbakan, “15 Temmuz’da Keçiörenlilerin, Ankaralıların gösterdikleri kahramanlıkların ufak bir karşılığı olarak, Keçiören Belediyemizin ve bu ilçemizde oturanların talebi yerine getirilerek bu istasyonun adı Şehitler İstasyonu, meydanın adı da Şehitler Meydanı oldu. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Keçiören’den vatandaşlarımız Şehitler İstasyonu’ndan binecek, AKM’de yolculuklarını tamamlayacaklar. İsterlerse buradan Kızılay-Batıkent hattına geçebilecekler. Bu hattın hizmete girmesiyle birlikte raylı sistem Ankara’da 65 kilometreye, istasyon sayısı da 54’e yükseliyor” dedi.​