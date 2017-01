Keçiören Metrosu’nun açılışı yapıldı

-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:-“KEÇİÖREN METROSU 15 OCAK’A KADAR ÜCRETSİZ OLACAK”“AKM-GAR-KIZILAY HATTININ İHALESİ VE İNŞAASININ DA EN KISA SÜREDE SONUÇLANDIRILMASINI TEMENNİ EDİYORUM”“15 TEMMUZ KEÇİÖREN’İN DİK DURUŞUNUN EN GÜZEL ÖRNEĞİDİR”

Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Metrosu’nun açılışında yaptığı konuşmada, sözlerine, “Güzel bir vesileyle bir aradayız. Bugün nüfusu 1 milyonu bulan Keçiören’in heyecanla beklediği bir hizmeti Keçiören Metrosu’nun açılışını yapıyoruz” diyerek başladı.

“Bugün Keçiören ve Ankara için çok önemli bir gün. Bu açılışı, sizin (Cumhurbaşkanı Erdoğan) huzurlarınızda gerçekleştirmek bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi”şeklinde konuşmasını sürdüren Başbakan Yıldırım, 2016 yılı mayıs ayında Osmanlı Çarşısı’nın açılışının yapıldığını, Ağustos ayında da Keçiören Metrosu’nun test sürüşünü gerçekleştirildiğini hatırlatarak, “Daha sonra yine sizin (Cumhurbaşkanı Erdoğan) katılımınızla Yavuz Sultan Selim Bulvarı’nın açılışını yaptık. Az önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, son birkaç yılda Keçiören’e yapılan yatırım ve hizmetleri anlattı. Şimdi de bu bölgenin trafik yükünü hafifletecek Keçiören ve Ankara’da yaşayan hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracak önemli bir eseri açıyoruz” dedi.

-KEÇİÖREN METROSU BİTTİ HAYIRLI OLSUN…

Ulaştırma Bakanlığı döneminde bir gencin yanına yaklaşarak, o dönem meşhur olan “Aşkımız Keçiören metrosu gibi olsun, aman hiç bitmesin” cümlesini söylediğini ifade eden Başbakan Yıldırım, “Bundan doğrusu çok etkilendim, ama gençlerimiz için de yeni bir tavsiyem var; Siz yeni bir slogan bulun. Aşkınız bitmesin devam etsin, ama Keçiören metrosu bitti, hayırlı uğurlu olsun” sözleriyle seslendi.

Ankara merkezli hızlı tren hatlarının bir yandan İstanbul, Eskişehir ve Konya’ya doğru tamamlandığını, şu anda da Sivas ve İzmir’e doğru çalışmaların sürdüğünü de ifade eden Başbakan Yıldırım, “2019 yılında da inşallah bu hatları tamamlamış olacağız. Böylece Türkiye’nin 14 büyükşehrini Türkiye’nin başkentiyle hızlı tren ağlarıyla birleştirmiş olacağız. Bu sayede de 55 milyona varan nüfusumuz, hızlı trenle seyahat etmenin, rahatlığını, konforunu, bu güzel trenlerle gerçekleştirmiş olacak” dedi.

-“ANKARALILAR DÜNYANIN ÖNEMLİ BAŞKENTLERİNDEN BİRİNDE YAŞIYORLAR”

“Ankara Anadolu medeniyetlerinin kavşağıdır, başkenttir, siyasetin, devletin merkezidir. Başkenti, turizmden, sağlığa, ulaşımdan kentsel dönüşüme kadar hayata geçirdiğimiz projelerle yeniden ayağa kaldırıyoruz” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Başbakan Binali Yıldırım, “Ankara’yı Dünyanın tanıdığı bir kent haline getiriyoruz. Geçtiğimiz Ekim ayında Ankara’ya Avrupa’nın üçüncü büyük hızlı tren garının da açılışını gerçekleştirdik. Ankaralılar artık dünyanın önemli başkentlerinden birinde yaşadıklarını çok daha iyi anlıyorlar. İnanıyorum ki Ankara bu projelerle dünya şehirleri arasındaki yeri kısa sürede alacaktır” diye konuştu.

-METRO İÇİN TEŞEKKÜR…

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, Keçiören Metrosu’nun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerini tamamlayan Başbakan Yıldırım,“Ankara milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Keçiören Belediye Başkanımız da projeyi titizlikle takip ettiler, biran önce bitmesi için gayret gösterdiler, bunun için onlara da teşekkür etmek istiyorum… Keçiören metrosu bitti ama millete hizmet aşkımız asla bitmedi” dedi.

-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: “EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Meydanı dolduran binlerce Başkentlinin tezahüratları arasında konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine, “Açılışını yaptığımız Keçiören metro hattının ülkemize, şehrimize, ilçemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu metro hattının başkentimize kazandırılmasında emeği geçen, Sayın Başbakan, ondan sonraki Bakan arkadaşlarımız, tüm bürokrat arkadaşlarımız, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyemiz, yüklenici firmalarımız, mimarından işçisine kadar emeği geçen herkesi huzurlarınızda tebrik ediyorum, kendilerine şükranlarımı bildiriyorum” dedi.

Keçiören Metrosu’nun, bölgenin trafik çilesinin çözümüne önemli katkı sağlayacağının da altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin de yaklaşık 11 yıl Keçiören’de ikamet ettiğini hatırlatarak, metro inşası süresince bölgede yaşanan sıkıntıları yakından bildiğini söyledi.

“Fakat sabrın sonu selamettir” sözleriyle açıklamasını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hem biraz geç, hem de biraz güç olan bu projenin nihayet bitirilmiş olmasını en az sizler kadar sevinçle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Ben de tüm Keçiörenli kardeşlerimden, komşularımdan özellikle tekrar haklarını helal etmesini diliyorum” isteğinde bulundu.

-“AKM-GAR-KIZILAY HATTININ EN KISA SÜREDE SONUÇLANDIRILMASINI TEMENNİ EDİYORUM”

Projenin tamamlayıcısı niteliğindeki AKM-Gar-Kızılay hattının da ihalesinin ve inşasının en kısa sürede sonuçlandırılmasını özelikle temenni ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tabi Esenboğa Havalimanı istikametinde yapılacak banliyö hattının, Kuyubaşı istasyonuna bağlantısının tesisiyle, Keçiören’in ulaşım sorunu tüm istikametlere, tamamen ulaşmak suretiyle ortadan kalkmış olacak” diye konuştu.

Keçiören’in hikayesinin bir yönüyle de Ankara ve Türkiye’nin hikayesi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilçenin hemen yanı başında bulunan Solfasol köyünün Ankara’nın manevi mimarı ve muhafızı Hacı Bayram Veli Hazretleri’nin köyü olduğunu da hatırlatarak, Ankara’nın ve Keçiören’in tarihinden kısaca bahsetti. İç Anadolu bölgesinden Ankara’ya göç edenlerin en çok rağbet ettikleri yerlerin başında yine Keçiören’in geldiğini ve bu dönemdeki plansız yapılaşmadan Keçiören’in de nasibini aldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçtiğimiz çeyrek yüzyıl Keçiören, adeta küllerinden yeniden doğdu, plansız yapılaşmadan, kendini mahalle samimiyetini muhafaza ederek, kurtarıp, yenilendiği bir bölge oldu. Bugün Keçiören hem modern konutlara sahip, hem de geleneksel mahalle hayatının devam edebildiği, ender ilçelerimizden biridir” diye konuştu.

-“15 TEMMUZ KEÇİÖREN’İN DİK DURUŞUNUN EN GÜZEL ÖRNEĞİDİR”

Açılışı yapılan metro hattıyla Keçiören’in en ciddi sorunu olan ulaşım meselesinin çözümü konusunda çok önemli bir adım atıldığını ve artık Keçiören’de yaşamak ve buralı olmanın çok daha büyük bir ayrıcalık haline dönüşeceğini de ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Keçiörenli vatandaşlarımızın sergiledikleri birlik, beraberlik ve dayanışma örneği, aynı zamanda Türkiye’de son dönemde sürekli tahrik edilmeye çalışılan farklılıklarımızı, çatışma unsuru haline dönüştürme çabalarına karşı verilmiş, en güzel cevaptır… 15 Temmuz Keçiören’in dik duruşunun en güzel örneğidir” dedi.

Meydanı dolduran binlerce Başkentli’nin, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” sloganları atması üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Keçiören şehitler ve gaziler verdi. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize Allah’tan şifalar temenni ediyorum” diyerek cevap verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz hep her yerde her zaman tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet dediğimizde en büyük cevabı Keçiören’den aldığımız biliyoruz. Türkiye’yi ayakta tutan ruh işte budur. Bunun için her fırsatta kimi zaman etnik, kimi zaman da meşrep farklılıkları yüzünden milletimizi birbirine düşürmek istiyorlar…. Ama başarılı olamadılar Allah’ın izniyle de olamayacaklar” diye konuştu.

“Metro hattının hayırlı olmasını dilerken, emeği geçenleri başta sayın başbakanımız olmak üzere hepsini tebrik ediyorum” şeklinde sözlerini tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir de müjde verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bir müjde verelim…Fiyatı 2,5 lira olarak belirlendi. Ancak, bu ayın 15’ine kadar ücretsiz olarak hizmet verecek” dedi.

Konuşmaların ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, Başkan Gökçek ve katılımcılar, birlikte Keçiören Metrosu’nun açılış kurdelesini kestiler.

-MEYDANDAN NOTLAR…

-Keçiören Metrosu’nun açılış törenine katılan binlerce Keçiörenli vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in konuşmasını dinlemek için soğuk ve yağışlı havaya aldırış etmeden Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlemesi yeni tamamlanan Keçiören Meydanı’nı doldurdu.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığının ilk döneminden itibaren 13 yıl ikamet ettiği Keçiören’de Keçiörenliler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı “Gazi Cumhurbaşkanımız Evinize Hoşgeldiniz” yazılı dev afiş ile karşıladılar.

-Keçiören Metrosu’nun açılış törenine, Ankara 15 Temmuz Gazileri ve Şehit Yakınları Derneği pankartı ile katılanlar sık sık “Şehitler Ölmez, vatan bölünmez” sloganları attılar.

-Vatandaşlar, Keçiören Meydanı’na (Şehitler Meydanı) kurulan dev ekranlardan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarını dinlediler. Meydanda Atatürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ile Başkan Gökçek’in posterleri yer aldı.