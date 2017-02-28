Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları Çini kursu

Keçiören Belediyesine bağlı Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kurslarına gelen Çinli kursiyer Grace Chai (35) geleneksel Türk sanatı olarak bilinen çinide büyük bir başarı grafiği çizerek görenleri kendine hayran bırakıyor.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak tarafından açılan ve 2010 yılından beri hizmet veren KEÇMEK'ler istihdama katkı, sanat öğrenmeye yardımcı olurken, ilk kez Çinli bir kursiyere çini öğretiyor. Yonca Yaşam Merkezindeki çini kursuna Ekim ayından bu yana devam eden Grace Chai, Türk eşiyle birlikte Kanada'da yaşarken 2016 yılında Türkiye'ye kesin dönüş yapmış. 10 yıllık evli çift Keçiören Hasköy'de ikamet ediyor. Türkçe dil kurslarını araştırmaya başladığını ve o araştırma esnasında Yonca Yaşam Merkezini keşfettiğini söyleyen Chai, "Çin'de ilkokulda fırçayla yazı yazıldığı için fırça kullanmaya aşinaydım. Bu kurs merkezini gördüğümde de işte tam bana uygun bir hobi dedim, önümüzdeki yıl da gelmeyi düşünüyorum, çinide iyice ustalaştıktan sonra sırada resim kursu var." dedi.

ÇİN'DE HOBİ KURSLARI PAHALI

Çin'de hobi kurslarının pahalı olduğunu söyleyen Chai böyle bir hizmetin ücretsiz verilmesinden ötürü büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Çin'deki hobi kursları hem ücretli hem de insanı kısıtlıyor. Burada özgürlük var, bu hizmetten ötürü Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Ak'a minnetarım. " ifadelerini kullandı.

Türkçesini geliştirmek için dil kursuna da giden Grace Chai, yaptığı çini eserleri eşine hediye ettiğini ama bundan sonraki çalışmalarını yaz aylarında Balıkesir Akçay'da caddede turistlere satacağını söyledi. Chai'nin bir başka hayali de eşi Enes Yağız ile çini atölyesi açmak...

GÜMÜŞDERE'DE GONDOLA BİNMEYİ BEKLİYOR

Çini yaptığı için kendini çok şanslı gören Chai Keçiören'de yaşamaktan ötürü de çok mutlu olduğunu ve Gümüşdere Ihlamur Vadisinin açılmasını dört gözle beklediğini ifade etti. Grace Chai, özellikle gondola binmeyi bir an önce deneyimlemek istediğini ve Keçiören'in bu projeyle çok daha güzel olacağını da sözlerine ekledi. Ankara'da Anıtkabir'e hayran kalan Chai'nin, Keçiören'de en beğendiği yer ise Estergon Türk Kültür Merkezi olmuş.