Keçiören'de 15 Temmuz'da şehit olan polis memuru Fırat Bulut’un adı ilkokula verildi

15 Temmuz hain darbe girişiminde görevi başındayken Genelkurmay Başkanlığı önünde şehit olan polis memuru Fırat Bulut’un adı Keçiören’de bir ilkokula verildi.

Şehidin adının okula verilişi ve okulda şehit adına yapılan köşenin açılışı nedeniyle Keçiören Şehit Fırat Bulut İlkokulu’nda düzenlenen törene, şehidin ailesinin yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaarslan, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, İlçe Emniyet Müdürü Şerafettin Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık ve AK Parti Keçiören İlçe Kadın Kolları Başkanı Mahpeyker Sert de katıldı.

HAKSIZLIĞA TAHAMMÜL EDEMEZDİ

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Şehit Bulut’un özgeçmişi de okundu. Ardından “Şehit Amcam” adlı şiirini okuyan şehidin yeğeni Mehmet Yusuf Bulut, şiirin sonunda Türk Bayrağı açarak büyük alkış aldı. Kayınpederi Mevlüt Duruoğlu’nun damadı için okuduğu şiirden sonra konuşan şehit eşi Gamze Bulut, “Eşim görev yaptığı süre boyunca haksızlığa hiç tahammül etmez, göz yummazdı. 15 Temmuz gecesi de bunu en güzel bir şekilde gösterdi. Çocuğumu da aynı onun gibi vatana, millete hayırlı bir evlat olarak yetiştiriyorum” dedi. Şehidin kardeşi Murat Bulut ise, tarih boyunca Türkiye’yi rahat bırakmayan düşmanların hep var olduğunu belirterek, “15 Temmuz hain darbe girişimi de bunun göstergesidir. Şehidimiz Fırat Bulut imanı anneden, vatan sevgisini babasından öğrendi. Kardeşimin şehit olmasının acısı ne kadar büyük olduysa, bizlere bıraktığı gurur ve şeref acısından daha büyük oldu. Biz vatanımızı karşılıksız sevdik, vatan sana canım feda” diye konuştu.

İÇİMİZDEKİ HAİNLERİ TEMİZLİYORUZ

Devletin ve milletin birliğine, bekasına kast eden hainlerin her türlü oyunu denediklerini söyleyen Selami Altınok da, “15 Temmuz’da da bunun bir örneğini gördük. Halkımızın vergileri ile alınan uçaklar ve helikopterler ile içinde yetişip yaşadıkları komşularına, akrabalarına, kendi milletine kurşun yağdırdılar. Amaçları vatanımızı parçalamaktı, 80 milyon buna fırsat vermedi” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yürekli ve dik duruşu ile millete önderlik yaptığını vurgulayan Altınok, “Onunla birlikte bütün millet hainlerin üzerine yürüyerek, bu hain darbeye izin vermedi. Fıratları yetiştirmek kolay değildir, vatanımız için şehit verdik. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” mesajını verdi. Emniyetin 275 bin kişilik birbirine kenetlenmiş bir teşkilat olduğunu kaydeden Altınok, “İçimizdeki hainleri de temizliyoruz. Tek yürek olarak mücadele ediyoruz. Fırat Bulut’un aziz hatırasını sonsuza kadar yaşatacağız. Eşine, çocuğuna, ailesine sahip çıkacağız. Allah dirliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi korusun” dedi.

ÜLKEMİZİ BÖLME VE İSTİLA PLANIYDI

Başkan Mustafa Ak ise, şehidin adını okula vererek ölümsüzleştirdiklerini dile getirerek, “Okulumuzdan mezun olacak öğrencilerimiz, şehidimiz Fırat Bulut gibi vatan ve millet sevgisi ile dolu olacaklardır. 15 Temmuz sadece bir darbe girişimi değildi, aynı zamanda ülkemizi bölme ve istila etme planıydı. O gece meydanlara inerek hain darbe girişimine karşı mücadele eden herkes kahramandır” diye konuştu. Hiçbir çatışma olmadığı halde Keçiören’in 27 şehit verdiğine işaret eden Başkan Ak, “Ankara’da nerede bir çatışma varsa, Keçiörenli oraya koştu. Şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız. Millet olarak birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece hiç kimse bizi bölemeyecektir” ifadelerini kullandı. Şehitlerin tüm Türkiye’nin kalbinde olduğunu kaydeden Uğur Bulut da, “Okulumuzun adı Atapark İlkokulu idi, artık Şehit Fırat Bulut İlkokulu oldu. Şehidimizin 15 Temmuz hain kalkışmasındagösterdiği kahramanlık hiçbir zaman unutulmayacak ne için şehit olduğu hatıralarımızdan silinmeyecektir” mesajını verdi.

Konuşmaların ardından şehit adına sela okundu ve protokol heyeti Şehit Fırat Bulut köşesinin açılışını dualar eşliğinde kurdele keserek yaptı.