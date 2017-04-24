Keçiören’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının merkezi Bağlum İlkokulu oldu

Bağlum İlkokulu’nda düzenlenen bayram törenine Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın yanı sıra, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Küçük öğrenciler tören için gelen protokol heyetini mehteran gösterisiyle karşıladılar.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlarken, bazı öğrenciler İstiklal Marşı’nın okunduğu sırada sahneye çıkarak işaret diliyle marşa eşlik ettiler. Öğrencilerin hazırladığı program bayram coşkusunu artırırken, izleyicilerden de büyük alkış aldı. Ana sınıfı öğrencilerinin yaptığı Anadolu Ateşi gösterisi ile Karadeniz yöresi ve Yeşil Ördek Türkmen Kızı yöresel halk oyunu gösterilerinden sonra, özel eğitim sınıfı öğrencileri 23 Nisan adlı gösteriyi sundu. Beğeniyle izlenen seğmen gösterisinin ardından öğrencilerin okuduğu Atatürk şiirleri, töreni izleyenleri Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin kuruluş yıllarına götürdü.

TÜM DÜNYA ÇOCUKLARININ BAYRAMI

TBMM’nin 97 yıl önce mübarek Cuma gününde kılınan Cuma namazından sonra, dualar eşliğinde açıldığını ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Ak, “TBMM, Anadolu’nun dört bir yanından gelen mebuslarla önemli bir amaca hizmet etti, Kurtuluş Savaşımızı yönetti. Başlarında da Mustafa Kemal Atatürk vardı. Meclis’in açıldığı gün aynı zamanda Çocuk Bayramı olarak ilan edildi. Bu bayram sadece bizim değil, tüm dünya çocuklarının bayramıdır” dedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin Meclis’e sahip çıktığını hatırlatan Başkan Ak, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. Birlik ve beraberliğimizi bozmadığımız süre içerisinde kimse bize zarar veremez. 16 Nisan’da da milletin iradesinin yansıdığı bir referandum gerçekleşti. Yeni sistemimiz de milletimize hayırlı olsun” diye konuştu. Gösterileri hazırlayan öğrencileri tebrik eden Başkan Ak, “Çok başarılı bir gösteri gerçekleştirdiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aynı zamanda mübarek Miraç Kandili’nizi de kutluyorum, tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum” mesajını verdi.

MİLLİ MÜCADELEYİ TBMM YÖNETTİ

Ayhan Işık da, dönemin yöneticilerinin milli mücadeleyi başlatması için Mustafa Kemal Atatürk’ü Anadolu’ya gönderdiklerini söyleyerek, “Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkıp, kendisini heyecanla karşılayan halkla bütünleşti, milli mücadeleyi milletiyle birlikte başlattı. İşgalci güçler İstanbul’u işgal edince 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da milli mücadeleyi yönetecek olan TBMM açıldı. TBMM’nin açılış günü dünya çocuklarına hediye edilen tek bayramdır. Bayramınızı kutluyorum” dedi. Uğur Bulut ise, herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, “Gazi Mustafa Kemal ve aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun” temennisini dile getirdi.

Programın sonunda Başkan Ak ve protokol heyeti, öğrencilerle birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.