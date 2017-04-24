  • BIST 93.162
  • Altın 147,053
  • Dolar 3,5997
  • Euro 3,9080
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 16 °C

Keçiören’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının merkezi Bağlum İlkokulu oldu

»
Keçiören’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının merkezi Bağlum İlkokulu oldu
Bağlum İlkokulu’nda düzenlenen bayram törenine Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ın yanı sıra, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Işık, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Küçük öğrenciler tören için gelen protokol heyetini mehteran gösterisiyle karşıladılar.

 

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlarken, bazı öğrenciler İstiklal Marşı’nın okunduğu sırada sahneye çıkarak işaret diliyle marşa eşlik ettiler. Öğrencilerin hazırladığı program bayram coşkusunu artırırken, izleyicilerden de büyük alkış aldı. Ana sınıfı öğrencilerinin yaptığı Anadolu Ateşi gösterisi ile Karadeniz yöresi ve Yeşil Ördek Türkmen Kızı yöresel halk oyunu gösterilerinden sonra, özel eğitim sınıfı öğrencileri 23 Nisan adlı gösteriyi sundu. Beğeniyle izlenen seğmen gösterisinin ardından öğrencilerin okuduğu Atatürk şiirleri, töreni izleyenleri Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin kuruluş yıllarına götürdü.

 

TÜM DÜNYA ÇOCUKLARININ BAYRAMI

TBMM’nin 97 yıl önce mübarek Cuma gününde kılınan Cuma namazından sonra, dualar eşliğinde açıldığını ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Ak, “TBMM, Anadolu’nun dört bir yanından gelen mebuslarla önemli bir amaca hizmet etti, Kurtuluş Savaşımızı yönetti. Başlarında da Mustafa Kemal Atatürk vardı. Meclis’in açıldığı gün aynı zamanda Çocuk Bayramı olarak ilan edildi. Bu bayram sadece bizim değil, tüm dünya çocuklarının bayramıdır” dedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin Meclis’e sahip çıktığını hatırlatan Başkan Ak, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz oldu. Birlik ve beraberliğimizi bozmadığımız süre içerisinde kimse bize zarar veremez. 16 Nisan’da da milletin iradesinin yansıdığı bir referandum gerçekleşti. Yeni sistemimiz de milletimize hayırlı olsun” diye konuştu. Gösterileri hazırlayan öğrencileri tebrik eden Başkan Ak, “Çok başarılı bir gösteri gerçekleştirdiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Aynı zamanda mübarek Miraç Kandili’nizi de kutluyorum, tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum” mesajını verdi.

 

MİLLİ MÜCADELEYİ TBMM YÖNETTİ

Ayhan Işık da, dönemin yöneticilerinin milli mücadeleyi başlatması için Mustafa Kemal Atatürk’ü Anadolu’ya gönderdiklerini söyleyerek, “Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkıp, kendisini heyecanla karşılayan halkla bütünleşti, milli mücadeleyi milletiyle birlikte başlattı. İşgalci güçler İstanbul’u işgal edince 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da milli mücadeleyi yönetecek olan TBMM açıldı. TBMM’nin açılış günü dünya çocuklarına hediye edilen tek bayramdır. Bayramınızı kutluyorum” dedi. Uğur Bulut ise, herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, “Gazi Mustafa Kemal ve aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun” temennisini dile getirdi.

 

Programın sonunda Başkan Ak ve protokol heyeti, öğrencilerle birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Keçiören'de “İşitme Engelli Vatandaşlarımız Cumhurbaşkanlığı Sistemini Soruyor” adlı panel düzenlendi13 Nisan 2017 Perşembe 10:59
  • Temeli 2016’nın Kasım ayında atılan Halil İbrahim Sofrası’nın inşaatı son hızla ilerliyor12 Nisan 2017 Çarşamba 11:57
  • Keçiören Belediyesi, bahar aylarının gelmesiyle birlikte asfalt çalışmalarına hız verdi10 Nisan 2017 Pazartesi 12:37
  • Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, personeli ile birlikte “evet” selfie’si çekti07 Nisan 2017 Cuma 12:06
  • Keçiören'e 300 bin lale, nergis, sümbül ve 300 bin de menekşe dikildi07 Nisan 2017 Cuma 12:01
  • Keçiören'de KEDEM Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi05 Nisan 2017 Çarşamba 11:38
  • Çanakkale Zaferi Kartaltepe Kent Ormanı’nda kurulan Çanakkale Platosu’nda canlandırılıyor04 Nisan 2017 Salı 09:39
  • BAŞARI ÖRNEĞİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN30 Mart 2017 Perşembe 11:42
  • Keçiören Belediyesi, son 1 yılda 5 kıtadan 423 çifti evlendirerek dünyanın dört bir tarafından evetlere şahitlik etti29 Mart 2017 Çarşamba 12:13
  • Keçiören Belediyesi, Yükseltepe Kentsel Dönüşüm Projesinde tapu dağıtımına başladı27 Mart 2017 Pazartesi 11:17
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim