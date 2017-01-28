  • BIST 83.827
  • Altın 148,356
  • Dolar 3,8623
  • Euro 4,1287
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 1 °C

Keçiören'de “Bir Leyla Düşlemesidir Aşk- Saraydan Şiirler” programı düzenlendi

»
Keçiören'de “Bir Leyla Düşlemesidir Aşk- Saraydan Şiirler” programı düzenlendi
Osmanlı Devleti’nin 718’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen “Bir Leyla Düşlemesidir Aşk- Saraydan Şiirler” programında, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak da “Mohaç Türküsü” şiirini 15 Temmuz şehitleri için okudu.

Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki programa Başkan Mustafa Ak’ın yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Mümin Altunışık, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, AK Parti Keçiören Kadın Kolları Başkanı Mahpeyker Sert ve Gençlik Kolları Başkanı Murat Tunçbilek de katıldı. Osmanlı padişahlarının tanıtıldığı sinevizyon gösterisi ile başlayan programda, şiir yazan 33 padişahın şiirleri okundu. Şiir okuyan Gençlik Kolları üyeleri Osmanlı dönemini yansıtan giysiler giyerken, aralarında Hürrem Sultan’ın Kanuni Sultan Süleyman’a yazdığı mektup dahil Osmanlı padişahlarına dair ilginç anekdotları da izleyicilerle paylaştılar. Gecede protokol heyeti de şiir okurken, Başkan Mustafa Ak Yahya Kemal’in “Mohaç Türküsü” adlı şiirini seslendirdi. Şiirin en ince ve zarif sanat dalı olduğunu belirten Başkan Ak, “Sayfalarla anlatılabilecek bir konu bir mısraya sığdırılabilir. Okuduğum şiir bir askerin şehit oluşunu anlatıyor. Bu şiirimi bütün 15 Temmuz şehitlerine adıyorum” dedi.

 

Tunçbilek, geceye katılan bütün protokol heyetine plaket takdim ederken, program toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.         

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sincan’da öğrencilere, özel gelenekselleşen yarıyıl animasyon ve tiyatro gösterileri başladı24 Ocak 2017 Salı 11:40
  • 90’LI YILLARIN UNUTULMAZ FANZİNİ LANETH HEAVY METAL TUTKUNLARIYLA SALON’DA BULUŞUYOR23 Ocak 2017 Pazartesi 14:09
  • İSTANBUL DEVLET TİYATROSU’NDA BU HAFTA (24-29 Ocak 2017)23 Ocak 2017 Pazartesi 14:00
  • Yenimahalle Belediyesi ile Halk Müziği ve Oyunları Araştırma Eğitim Derneği tarafından Efelerin Selamı” adlı etkinlik düzenlendi23 Ocak 2017 Pazartesi 13:22
  • Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği konseri, izleyicileri adeta Anadolu turuna çıkardı23 Ocak 2017 Pazartesi 13:19
  • Çankaya Belediyesi 550 çocuğu karne hediyesi olarak, tarihi Opera Binası’nda Kalp Korosu adlı müzikale götürdü23 Ocak 2017 Pazartesi 13:17
  • İğne ve iplikle gelen sanat22 Ocak 2017 Pazar 11:53
  • Türkiye'nin ilk bakır nefesli beşlisi olan Golden Horn Brass Başkentlilerle ilk kez buluştu22 Ocak 2017 Pazar 11:44
  • Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Adalet ve Demokrasi Haftası’na ev sahipliği yapıyor21 Ocak 2017 Cumartesi 11:32
  • Mamak Kent Tiyatrosu Çiçekler Solmasın’la sahne almaya devam ediyor21 Ocak 2017 Cumartesi 10:27
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim