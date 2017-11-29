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Keçiören'de "Dini Referanslar Bağlamında Aile İçi Şiddete Çözüm Odaklı Bakış Paneli" düzenlendi

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Keçiören'de "Dini Referanslar Bağlamında Aile İçi Şiddete Çözüm Odaklı Bakış Paneli" düzenlendi
Keçiören Belediyesi'nin ev sahipliğinde Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen "Dini Referanslar Bağlamında Aile İçi Şiddete Çözüm Odaklı Bakış Paneli"ne ilgi yoğun oldu.

Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezinde Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr Ali Erbaş, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Keçiören Müftüsü İhsan İlhan'ın katıldığı  programa vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Kur'an Tilaveti ile başlayan programda aile içi manevi bağlar güçlü oldukça toplumun güçlü olacağına vurgu yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş şiddetin aile bağlarını zayıflatarak dirliği bozduğuna dikkat çekti. Erbaş, "Kadın ve erkek hak ve sorumluluk açısından eşittir. Sabır, anlayış, aklıselimle çözülecek krizler yönetilememekte ve şiddet gerçeği ile karşı karşıya kalmaktayız.  Öfkemizin, aklımızı, vicdanımızı ve merhametimizi esir almasına müsaade etmemeliyiz. Dengeli insan modelini tahkim etmeliyiz." dedi.

 

 Kadınları aşağılamanın insani ve ahlaki olmadığını belirten Erbaş Hz. Muhammed'in (S.A.V) "Sizin en hayırlınız, ailesine karşı hayırlı olandır. Ben aileme karşı hepinizden daha hayırlıyım." hadisini de hatırlattı. Erbaş sözlerini, "Şiddete karşı susmak mümine yakışmaz, insani ve İslami olan insan onuruna yakışanı yapmaktır." diyerek noktaladı.

 

İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu kadınların aile içi şiddetle anılmasından rahatsız olduklarını belirterek, aile ve dini rehberlik bürolarının nişanlı çiftleri bilinçlendirdiği bilgisini paylaştı.

 

Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut ise aile ve şiddetin asla yan yana gelmemesi gereken iki kelime olduğunu söyleyerek "ailenin kurulması kadar korunması da önemli" ifadesini kullandı.

 

Türkiye'nin ilk kadın Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı'nın moderatörlüğünde Dİyanet İşleri Başkan Müşaviri Prof. Dr. Mustafa Karataş ve Psikiyatrist Dr. Mustafa Merter ise insan davranışları ve aile içi ilişkilere dair bir panel gerçekleştirdi.

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