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Keçiören'de düzenlenen “Akıl Oyunları Turnuvası” heyecanlı çekişmelere sahne oldu

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Keçiören'de düzenlenen “Akıl Oyunları Turnuvası” heyecanlı çekişmelere sahne oldu
Keçiören Belediyesi Eğitime Destek Merkezi (KEDEM) tarafından yedincisi düzenlenen “Akıl Oyunları Turnuvası” heyecanlı çekişmelere sahne oldu.

Turnuvada dereceye giren öğrencilere ödüllerini Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak verdi.

Mevlana Kültür ve Spor Merkezi’nde gerçekleştirilen turnuvayı, Başkan Mustafa Ak’ın yanı sıra çok sayıda öğrenci velisi de izledi. 10 KEDEM şubesinden 60 öğrenci mangala ve satranç kategorilerinde yarıştı. Üç kişilik takımlar halinde yarışan öğrenciler arasından mangala oyununda birinci Çaldıran KEDEM, ikinci Yükseltepe KEDEM, üçüncü Ayvalı KEDEM, satranç oyununda ise birinci Tepebaşı KEDEM, ikinci Mevlana KEDEM, üçüncü ise Esertepe KEDEM oldu. Dereceye giren takım öğrencilerine madalyalarını takıp kupalarını veren Başkan Ak, birincilere saat, ikinci ve üçüncülere de çeşitli zeka oyunu setleri hediye etti. Ayrıca turnuvaya katılan bütün öğrencilere Keçiören Belediye tarafından kitap verildi.

YARIŞMAYA KATILMAK BÜYÜK CESARET

Turnuvada yarışan bütün öğrencileri tebrik eden Mustafa Ak, “Yarışmanın içerisinde yer almak büyük bir cesaret örneğidir. Bu yarışmalar katılmak sizlerin özgüvenini yükseltir ve sizleri hayata daha iyi hazırlar. Bizler sizlerin iyi yetişmenizi, vatanınıza milletinize hayırlı hizmetler etmenizi istiyoruz. Yarışmada dereceye girenler de, girmeyenler de bizlerin gönlünde birincidir. Önemli olan katılıp bu heyecanı yaşamaktır” dedi. Öğrencilere derslerine iyi çalışmalarını tavsiye eden Başkan Ak, “Bizler sizlerin iyi, güzel, başarılı insan olmanızı, anne babanıza, öğretmeninize saygıyla, kardeşlerinize, dostlarınıza, arkadaşlarınıza sevgi ile yaklaşmanızı isteriz. Ecdadımızın oyunu olan mangalayı Keçiören’de her geçen gün geliştiriyoruz. İnsanın aklını zekasını geliştiren bir oyundur. Satranç da zaten tüm dünyada bilinen bir zeka oyunudur” diye konuştu. Program, Başkan Ak ve turnuvaya katılan öğrencilerin birlikte çektirdiği hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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